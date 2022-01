Ivica Mavrenski: – Összességében sajnos túl sok labdát adtunk el, az utolsó fél percben, fontos szituációkban kettőt is. Kár érte! Hullámzott a mérkőzés, voltunk fent és voltunk lent is, sajnos a végén a vendégek örülhettek. Ez egy erős bajnokság, keményen kell dolgoznunk, edzenünk továbbra is, hogy sikeresek lehessünk.



Ez következik: NKA Pécs–Nagykőrös (01. 15., 17.30), Baja–PVSK-Cargate (01. 17., 18.00).