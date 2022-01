– Maradt önben tüske a Kozármisleny kapcsán?

– Két és fél évet töltöttem el Mislenyben, így nagyon nehéz volt a búcsú is, mert imádtam a csapatot és a légkört, ami ott uralkodik. Nincs bennem rossz érzés. Remélem, elérik a kitűzött céljaikat, és feljutnak majd a másodosztályba. Ehhez pedig sok sikert kívánok nekik!

– Hogyan értékelné az őszét?

– Nem volt az igazi! Tizenhárom mérkőzésen jutottam lehetőséghez, és ebből csupán egyszer kezdőként. Egy gólt szereztem, de ennél sokkal többet várok magamtól. Remélem, hogy ez Mohácson ki is fog belőlem jönni, és elérjük együtt a bennmaradást jelentő pozíciók valamelyikét.

– Miért épp a mohácsi csapatot választotta?

– Többször is tárgyaltam már a mohácsi együttessel, és mindig is nagyon szimpatikusak voltak számomra. Tudom, hogy a klub a tabella végén helyezkedik el, de sokkal több van bennünk, és együtt kiharcoljuk a bennmaradást. Ráadásul az alakulat nagyon befogadó volt, így nem volt nehéz megtalálnom a közös hangot a játékosokkal sem. Javában zajlik a felkészülés, keményen melózik mindenki, és úgy érzem, hogy ennek meg is lesz a gyümölcse tavasszal.

– Mik a tervei a jövőre nézve?

– Legfőbb célom a közeljövőben az, hogy minél több játéklehetőséghez jussak, és a vezetőedzőm, Kvanduk János bizalmát gólokkal háláljam meg. Emellett bízom benne, hogy a találataimmal és a játékommal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a csapat bennmaradjon. Hosszú távra pedig nem nagyon szoktam tervezni semmilyen téren. Rövid kis céljaim vannak, és azokat próbálom mindig, minden helyzetben megvalósítani.

Curry inspirálja a fiatal csatárt

A 21 esztendős támadó a PMFC és a Kozármisleny labdarúgócsapatában brillírozott ezidáig összesen 300 tétmeccsen. A fiatal labdarúgó hat hónapra írt alá az NB III.-as sereghajtóhoz, ahol majd a 30-as mezszámot fogja viselni, ugyanis egyik nagy kedvence, a kosárlabdázó Stephen Curry is ezt a számot viseli trikóján, és igencsak eredményesen szerepel. Az idei bajnokságban a Mohács szerezte a legkevesebb gólt. Húsz forduló után 11 találatig jutott a baranyai együttes, így nagy szükség lesz Csernik Zsombor találataira ahhoz, hogy a feljutó Mohács megmeneküljön a kieséstől.