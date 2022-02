Városi a PMFC-nél kezdte a futballt, majd 17 éves koráig Ausztriában pallérozódott, hogy egy másik futballkultúrával is megismerkedve térjen vissza Pécsre. Ettől kezdve felfele ívelt a pályafutása: előbb a másodosztályban, majd az NB I.-ben is bemutatkozott. Később leigazolta a Zalaegerszeg, de játszott a Haladásban is, legutóbb az NB II.-es Dorog futballistája volt. Majd jött a sérülés...

– Zsinórban négyszer szenvedtem combizom-szakadást – emlékezett vissza a 28 éves labdarúgó. – A vizsgálatok során kiderült, hogy egy általános gyulladás volt a szervezetemben, s mivel folyamatosan terheltem a lábam, ezért mindig beszakadt a combom. Ez a gyulladás szerencsére a múlté, de ez is áldozattal járt, ugyanis nagyon oda kell figyelnem a táplálkozásra.

Városi sérülése alatt sem tétlenkedett, elindította saját vállalkozását (VforVictory Personal Training), saját edzőtermet nyitott, ahol személyi edzéseket és egyéni képzéseket tart. Azonban egy pillanatig sem gondolt arra, hogy befejezi a pályafutását, nagyon hiányzott neki a futball. Több megkeresése is volt, többek között az NB III.-as Mohács is hívta, de Mink Olivér vezetőedző személye és Czerpán István klubelnök által felvázolt jövőkép miatt a PVSK ajánlatára bólintott rá.

– Mink Olivér felhívott, hogy mindenképp szeretne engem leigazolni – folytatta Városi. – Ismertem őt a PMFC-ből, így tudom jól, hogy milyen profi a hozzáállása, és a koncepció is tetszett, amit a klub felvázolt. Most már teljes erőbedobással készülök a visszatérésre. Szeretnék jól teljesíteni a pályán, és maximalizmusommal motiválni a csapattársaimat is.

A megyei I. osztályban szereplő PVSK vasárnap 11 órakor Bodán kezdi meg a tavaszi szezont.