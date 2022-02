Nem kezdődött igazán nagy iramban a Szentlőrinc és a ETO FC összecsapása, de az már korán látszott, hogy Andrija Drljo komoly gondokat okozhat a vendégek védelmének bal oldalán. Ha nem is távoli lövéseivel, de jó ütemben megtolt labdáival többször is zavarba hozta Forgácsékat, a tizenkettedik percben pedig kiállították róla Bagit. A piros lap talán túlságosan is megnyugtatta a hazaiakat, akik a teljesen visszaálló Győrön nem találták a réseket, de nem is siettették a játékot. Így sokáig csak szabadrúgásból láthattunk próbálkozásokat, s a gólhoz is a vendégek kapusa állt legközelebb, amikor saját térfeléről a hazai felső lécre ívelt.



A jég a 42. percben tört meg, s ekkor is Drljo került a főszerepbe. Egy labdaszerzést követő gyors indítást vett át remekül a jobb oldalon, majd finoman eltolta a nagy sebességgel visszaérkező védője mellett befele a labdát, némi hezitálást követően pedig ballal kilőtte a bal alsót a tizenhatos előteréből. 1–0



A fordulás után az ETO felpörgette az iramot, s így több veszélyes helyzetet is ki tudott alakítani. Kiss Máté és Óvári Zsolt is egyenlíthetett volna egy kis szerencsével. A hazaiaktól Szabó Máté járt legközelebb a gólhoz, de jobb alsóba tartó lövését hárítani tudta Fadgyas.



Az eredmény már nem változott, így győzelemmel avathatta új pályáját a Szentlőrinc, amely tavaly május óta nem játszhatott hazai környezetben.



SZENTLŐRINC–ETO FC 1–0 (1–0)



Szentlőrinc, Szentlőrinc SE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Kovács Imre (Kovács Gábor, Kiss Balázs)





Szentlőrinc: Prokop – Harsányi, Hesz, Tamás L., Németh M. – Biben, Török – Drljo (Törőcsik, 70.), Szabó M., Kiss-Szemán (Tóth M., 90+1.) – Grumics (Németh B., 79.). Vezetőedző: Marián Sluka



ETO FC: Fadgyas – Kovács K. (Kiss M., 25.), Csonka, Fodor F., Forgács (Farkas B., 73.) – Toma, Vitális, Bagi, Óvári – Berki (Tuboly, a szünetben), Priskin. Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Drljo (42.)

Kiállítva: Bagi (12.).



A PMFC közben a Budaörs otthonába látogatott, ahonnan annak ellenére is három ponttal tért haza, hogy betegség miatt nem utazott el a csapattal Adamcsek Máté és Kövesdi Péter, s a sérüléssel bajlódó Grabant Bence, valamint Tihanyi Olivér sem. A találkozó egyetlen gólját Hegedűs Márk szerezte.0



BUDAÖRSI SC–PÉCSI MFC 0–1 (0–0)



Budaörs, Árok utca, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Bede Tamás, Bertalan Dávid)



BUDAÖRS: Slakta – Kojnok, Gyurácz, Tányéros, Galambos – Horváth B. (Halácsi, 63.), Sajbán Miklós – Vankó (Molnár M., 79.), Csillag, Winkler (Kapronczai, 88.) – Balázs Zs. (Molnár Cs., 79.). Vezetőedző: Toldi Gábor





PÉCS: Helesfay – Sági, Rácz L., Preklet (Bíró B., 59.), Katona L. – Króner – Kónya (Marques-Airosa, 68.), Nikitscher, Zsemlye, Károly (Hegedűs M., 59.) – Geiger (Hursán, 90.). Vezetőedző: Vas László

Gólszerző: Hegedűs M. (70.)



A jég a 42. percben tört meg, s ekkor is Drljo került a főszerepbe. Egy labdaszerzést követő gyors indítást vett át remekül a jobb oldalon, majd finoman eltolta a nagy sebességgel visszaérkező védője mellett befele a labdát, némi hezitálást követően pedig ballal kilőtte a bal alsót a tizenhatos előteréből. 1–0



A fordulás után az ETO felpörgette az iramot, s így több veszélyes helyzetet is ki tudott alakítani. Kiss Máté és Óvári Zsolt is egyenlíthetett volna egy kis szerencsével. A hazaiaktól Szabó Máté járt legközelebb a gólhoz, de jobb alsóba tartó lövését hárítani tudta Fadgyas.



Az eredmény már nem változott, így győzelemmel avathatta új pályáját a Szentlőrinc, amely tavaly május óta nem játszhatott hazai környezetben.



SZENTLŐRINC–ETO FC 1–0 (1–0)



Szentlőrinc, Szentlőrinc SE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Kovács Imre (Kovács Gábor, Kiss Balázs)



Szentlőrinc: Prokop – Harsányi, Hesz, Tamás L., Németh M. – Biben, Török – Drljo (Törőcsik, 70.), Szabó M., Kiss-Szemán (Tóth M., 90+1.) – Grumics (Németh B., 79.). Vezetőedző: Marián Sluka



ETO FC: Fadgyas – Kovács K. (Kiss M., 25.), Csonka, Fodor F., Forgács (Farkas B., 73.) – Toma, Vitális, Bagi, Óvári – Berki (Tuboly, a szünetben), Priskin. Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Drljo (42.)

Kiállítva: Bagi (12.).



A PMFC közben a Budaörs otthonába látogatott, ahonnan annak ellenére is három ponttal tért haza, hogy betegség miatt nem utazott el a csapattal Adamcsek Máté és Kövesdi Péter, s a sérüléssel bajlódó Grabant Bence, valamint Tihanyi Olivér sem. A találkozó egyetlen gólját Hegedűs Márk szerezte.0



BUDAÖRSI SC–PÉCSI MFC 0–1 (0–0)



Budaörs, Árok utca, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Bede Tamás, Bertalan Dávid)



BUDAÖRS: Slakta – Kojnok, Gyurácz, Tányéros, Galambos – Horváth B. (Halácsi, 63.), Sajbán Miklós – Vankó (Molnár M., 79.), Csillag, Winkler (Kapronczai, 88.) – Balázs Zs. (Molnár Cs., 79.). Vezetőedző: Toldi Gábor



PÉCS: Helesfay – Sági, Rácz L., Preklet (Bíró B., 59.), Katona L. – Króner – Kónya (Marques-Airosa, 68.), Nikitscher, Zsemlye, Károly (Hegedűs M., 59.) – Geiger (Hursán, 90.). Vezetőedző: Vas László

Gólszerző: Hegedűs M. (70.)