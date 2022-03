Egy héten át a Hotel Makár Sport és Wellnes központban pattoghatott a labda, ahol a teniszezők az egymillió forint összdíjazású keménypályás verseny keretein belül mérettethették meg magukat. Már elöljáróban tudni lehetett, hogy címvédésre nem kerül sor idén, ugyanis Tóth Amarissa és Piros Zsombor sem indult a népszerű rendezvényen. Ez még inkább motiváló volt annak a 96 versenyzőnek, aki leadta a nevezést, köztük több baranyai is.

Az egyik legnagyobb pécsi menetelés a 16 éves Varga János nevéhez fűződik, aki három meccset nyerve bejutott a főtáblára, majd a legjobbak között is nyert egy párharcot a Vasas színeiben induló tehetség. Két fiatal baranyai, Varga Gábor és Kecskés Andreász azonban csak egy fordulón jutottak túl a kvalifikáció során. A férfiaknál egyéniben még a pécsi Lackó Béláért szoríthatott a publikum, azonban az MTK fiatal tehetsége az első körben búcsúzott a tornától.

A fiúknál párosban a Pécsi Elektromos SE teniszezője, Varga Gábor ismét pályára lépett, de Varga Jánossal az oldalán alulmaradt az első mérkőzésen a duó. A PVTC egyik edzője, Cseresznyés Máté, aki az MTK csapatát erősíti, azonban megállíthatatlannak bizonyult társával együtt. Kétszer is rezgett a léc, hiszen döntő szettre volt szükség a negyeddöntőben és az elődöntőben is, de a fináléban magabiztos győzelmet aratott a Cseresznyés–Bartakovics-kettős a Kincses fivérekkel szemben.

A nőknél egyéniben két baranyai is megmérettette magát. Finak Eszter Dorka, a Medikus SE kiválósága a nyolcaddöntőig jutott (párosban pedig karnyújtásnyira volt a legjobb négytől), azonban a PVTC egyik legjobbja, Bartha Panna végig őrült tempót diktált. Pontosan tudta, hogy a hölgyeknél új győztest avatnak, így mindent megtett azért, hogy az ő neve kerüljön a dicsőségfalra.

Bartha három meccset nyert meg zsinórban, ráadásul nem is akárhogyan. Szettet sem vesztett, de még csak gémeket is alig. A fináléban az első szettet elbukta, a másodikban pedig rövidítésben kapott ki, így ellenfele, Danko Vanesa (MTK) nyerte az aranyérmet.

Párosban végül vigasztalódhatott, – s ezzel megvédte bajnoki címét – hiszen Badics Milával (Kiskút TK) az oldalán felállhatott a dobogó tetejére, miután szetthátrányból fordítva diadalmaskodott.

Ma már Szlovákiában bizonyít Bartha

A párosban szerzett győzelem némileg vigasz, de így is maradt hiányérzet Bartha Pannában.

– Az egyéni döntőt nagyon akartam, talán ezért nem is sikerült, hiszen nem voltam elég laza, és így elég agresszív sem. Az utóbbi időben jól ment a játék, és ezen a versenyen is meccsről-meccsre jobban teljesítettem. Legutóbb sikerült legyőznöm Vanesszát, így ezért is sajnálom, hogy most alulmaradtam – vélekedett a PVTC tehetséges teniszezője.

Bartha Panna már előrenéz, ugyanis ma már Szlovákiában lép pályára, ráadásul ezt követően két versenyen is bizonyíthat majd Dominikán.