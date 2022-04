Az őszi sorozatos vereségek a horvát Vanja Miljkovic állásába kerültek, akit a PVSK utánpótlásánál dolgozó Debreceni Eszter, Bekk Zsanett és Kovács Martin alkotta edzőtrió váltott ideiglenesen novemberben. A megüresedett vezetőedzői poszt végül januárban lett betöltve, amikor a mindössze 23 éves Kovács Dénes ült le a baranyai csapat kispadjára.

Szép lassan az eredmények is elkezdtek jönni, az alsóházi rájátszásban pedig kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak Jáhniék, s úgy tűnt, hogy a vártnál korábban lezárhatják a bennmaradásért zajló csatát. Azonban a play-out hajrájában a Szigetszentmiklós is feltámadt hamvaiból, s úgy alakultak az eredmények, hogy az utolsó körben egy ki-ki mérkőzést játszott egymással a tabella utolsó két helyezettje. Mivel a PINKK Kozármislenyben 9 ponttal megverte a BKG-t, így idegenben egy maximum 8 pontos vereség is belefért Mujovicséknak.

– A play-out alatt már elég szép sikereket értünk el, viszont egy-két meglepő eredménynek köszönhetően nem tudtuk korábban kiharcolni a bennmaradást – mondta lapunknak Kovács Dénes, aki csapatával végül 6 pontos, győzelemmel felérő vereséget szenvedett Szigetszentmiklóson.

– Inkább a BKG-nak jött jól az előnyünk, hiszen nagyon motiváltan léptek pályára. Mi viszont hiába mentünk oda úgy, hogy nyerni kell, sajnos rosszul játszottunk. A végén viszont összeszorították a fogukat a lányok. Kellett hozzá egy kis szerencse is, de ezt a szerencsét kiérdemeltük a második félév alapján.

A 23 éves Kovács Dénesnek ez volt első félszezonja egy felnőtt, élvonalbeli csapat vezetőedzőjeként, de maradéktalanul meghálálta a klub bizalmát.

– A végén volt némi izgalom, de összességében nagyon szép eredményt értünk el. Abszolút elégedett vagyok, minden úgy alakult, ahogy elterveztük – mondta a tréner, aki a saját és csapata jövőjéről is ejtett néhány szót.

– A szerződés aláírása még hátravan, de mindkét fél részéről az a cél, hogy én maradjak a vezetőedző. Már a következő szezonon jár az agyunk, amelynek komolyabb célokkal szeretnénk nekifutni. Ez egy nagyon fiatal, fejlődőképes csapat. Reméljük, együtt marad a mag, és előre tudunk lépni.



Kialakult a bajnokság végeredménye



A PINKK mindösszesen 2 győzelmet aratott az alapszakasz során, így a 12 csapatos tabella utolsó helyéről kezdte a play-outot, ahol végül 5-re növelte nyert meccsei számát, ami végül élvonalbeli tagságot ért.

A hétvégén a play-off is lezárult, így kialakult a női NB I. végeredménye is. A bajnok a Sopron lett, az ezüst a szekszárdi nyakakba került, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Diósgyőr állhatott fel, megelőzve az NKA Universitas PEAC-ot.

Az NB I. végeredménye: 1. Sopron, 2. Szekszárd, 3. DVTK, 4. PEAC, 5. Győr, 6. Vasas, 7. Csata, 8. TFSE-MTK, 9. BEAC, 10. Cegléd, 11. PINKK, 12. BKG.