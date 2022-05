Újabb nagyszerű teljesítményt követően, elégedetten térhetett haza Zsebe Gábor és Mohácsi László, akik az Eger Rally-n, csak úgy mint az orfűi megmérettetésen a rally2 összetettjében a harmadik, míg kategóriájukban az első helyet kaparintották meg.

– Szuper volt minden! Ott folytattuk, ahol abbahagytuk Orfűn. Ugyanolyan szép vidéken is voltunk. A körítés remek volt és a verseny is nagyon jól alakult – kezdte lapunknak Zsebe Gábor. – A kategóriánkat megnyertük, abszolútban harmadikok lettünk egy nagyon erős mezőnyben. Nagyon komoly és ügyes versenyzők vannak, ráadásul hozzám képest sokkal fiatalabbak is – mondta nevetve –, de ez engem még jobban motivál. Ez az eredményeinken is meglátszik.

A bajnokságban is jól áll most a baranyai páros, hiszen a negyedik helyet foglalja el összetettben, de az idei évet egy kicsit a jövő évre való felkészülésre áldozza fel.

– Lehetett volna még feszegetni a határokat, de mivel az idei szezont kicsit ilyen öszvér évre tervezzük, ezért nem annyira fontosak a bajnoki pontok – folytatta, hozzátéve, ezt nem is bánja. – Talán nem is az Eger Rally, ami pályákban nekünk a legjobban fekszik. Legközelebb a Mecsek Rallye-n indulunk, aztán nyáron lesz egy kis kihagyásunk, és ősszel folytatjuk majd a versenyzést. Egy négy-öt megmérettetésen szeretnénk részt venni. Hazai pályán, a Pécs Rally-n is részt akarunk venni.

Nem csak Zsebe Gáborék szerepeltek jól az Eger környéki pályákon. Lakatos Tamás a PSN színeiben ért el jó eredményt a rally2-ben, míg a harmadosztályú versenyben kerültek újabb kupák Baranyába. Zákányi János és Vidécz Zsolt az abszolút harmadik helyére értek oda, s ezzel kategóriájukat megnyerték, de a Horváth Rally ASE másik duója, Buris István és Bottyán János is örülhetett, hiszen a P11 3. helyén végeztek.

A motorsport baranyai szerelmeseinek nem kell már sokat várniuk, hogy hazai környezetben is ismét megcsodálhassák a kedvenc versenyzőiket, hiszen az 55. Mecsek Rallye június 23–25-én zajlik majd. A tavalyi idényt példaként véve pedig kiváló szórakozásra számíthat mindenki, aki kijön megcsodálni a versenygépeket.

Rally2

A Fiasko SE eredménye

Zsebe Gábor–Mohácsi László (összetett 3. hely, P12 kategória 1. hely).

A PSN eredménye (Rally2)

Lakatos Tamás–Marics Krisztina (összetett 6. hely, 6/RC4 kategória 4. hely).

Rally3

A Fiasko SE eredményei

Guzi János–Somlai Gábor (összetett 4. hely, P13 kategória 2. hely).

Fóti Péter–Kiskuti Adrián (összetett 18. hely, 6/RC4 kategória 7. hely).

A Horváth Rallye ASE eredményei

Zákányi János–Vidécz Zsolt (összetett 3. hely, P12 kategória 1. hely).

Buris István–Bottyán János (összetett 23. hely, P11 kategória 3. hely).