A verseny a közelmúltban Svájcban volt, Lausanne-ban, céljaként a sportág népszerűsítését nevezték meg. Vegyes csapatverseny formájában bonyolították le, hét pár indult egy-egy férfi és női súlyemelővel. A végső sorrend úgy alakult ki, hogy a különböző testsúly-kategóriákban szereplő csapattagok összetettben elért eredményét összesítették, majd az együttes produktumot átszámították a teljesítményt a világcsúcshoz viszonyító ROBI-pontokra. Az időjárás eleinte nem kedvezett az eseménynek, de a tervezettnél körülbelül egy órával később már megrendezték, nagy tömeg előtt.

Megkérdeztük Gyurkovics Ferenc volt olimpikont, a Pécsi Súlyemelő Egyesület elnökét, hogy van-e jövője az ilyen versenynek és egyszer Baranyában is láthatunk-e hasonlót.

– Valószínűleg kevesen tudják, de a súlyemelés a kezdetek kezdetén szabadtéri sportág volt, nem teremben űzték – válaszolt. – A népszerűsítés híve vagyok, annak pedig a svájci kezdeményezés nagyon is megfelelt. Szerencsére egyre többen emelnek súlyt Magyarországon is, még ha nem regisztrált sportolókról van szó. Nem lehet kizárni, hogy egyszer Baranyában is lesz ilyen verseny, bár a szervezés bonyolultabb és sokkal több munkát igényel, mintha teremben rendeznék meg.

A népszerűsítés azért is ráfér a súlyemelésre, mert annak olimpiai részvétele veszélybe került. Pekingben tartott ülést a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelyen szóba került, milyen sportágak kerülhetnek ki a 2028-as Los Angeles-i nyári játékok műsorából. Az előzetes programból a súlyemelés, az ökölvívás és az öttusa is kikerült. A hír olyan szempontból nem meglepő, hogy az utóbbi években mindhárom sportág pengeélen táncolt, az öttusát pedig sokan egyenesen eltemették, amikor kiderült, hogy egy drasztikus változtatás révén a lovaglás eltűnik a versenyszámok közül. Nem reménytelen azonban ezen sportágak helyzete, de orvosolni kell a fennálló problémáikat. A súlyemelésnek a sok doppingeset miatt került veszélybe az olimpiai léte. A Los Angeles-i olimpia szervezőbizottsága 2023-ban tehet javaslatot arra, milyen sportágak kerüljenek még be.

Kolumbia ugrott be Kína helyett a vb-rendezésre

Kolumbiának adta az ez évi világbajnokság rendezési jogát az IWF. A 2022-es vb-nek eredetileg Kína adott volna otthont, de az ázsiai ország szövetsége március végén bejelentette: eláll az esemény megrendezésétől a koronavírus-járvány miatt.

Nyolc ország jelentkezett, hogy kész a helyére lépni, és az elnökség titkos szavazással döntött Kolumbia mellett. A vb a fővárosban, Bogotában lesz november végén és december elején. Ez lesz az első alkalom, hogy a sportágban igen erős dél-amerikai ország felnőttsúlyemelő-világbajnokságnak ad otthont.