Ő Kugel Tiborral az oldalán az abszolút 44. helyen ért célba, a P14 kategóriában így a 8. lett, míg a young timer 4WD-t megnyerte, mivel versenytársa autója meghibásodása miatt korán befejezte a versenyt.

– Egy kicsit alábecsültem ezt a versenyt. Egy nap alatt le kellett tréningezni öt gyorsasági szakaszt, amin még soha nem ment a mezőny. A fentieken látszott, hogy ismerik a terepet – kezdte lapunknak a 70 éves pilóta. – Végül is jó verseny volt. Kitettek magukért a rendezők, hoztak nekünk gyümölcsöt, ásványvizet. Rugalmasak is voltak, mert a verseny alatt volt egy közúti baleset, tizenhét autó tudott csak átmenni a lezárt szakaszon, de kiküldték az összekötőt, aki skiccelt egy rajzot, merre menjünk, hogy a kettes gyorsra odaérjünk vasárnap. Ritka, hogy ezt így össze tudják hozni.

Teljesen elégedett most sem volt azért Keszler Mátyás, de minden kellemetlenségért kárpótolta a Dunakanyar szépsége, és a verseny remek hangulata.

– Szomorú vagyok, hogy Baranyából mindig csak mi indulunk. Ha a Historic mezőny is ment volna, akkor lett volna még tőlünk versenyző. Úgy nekem is egyszerűbb lett volna. Így egyetlen szerelővel megindultunk, elég necces volt. Nagyok voltak az etapok közti távok, de nem bántam meg, hogy elmentünk, mert gyönyörű volt a táj. Valahogy nekem kimaradt eddig ez a környék. A Verőce, Nagymaros, végigmentünk ezen a 30–40 kilométeren, végig láttuk a Dunát, átláttunk Visegrádra. Ez a része feldobta az embert – folytatta. – Technikai téren szerencsénk volt, de időjárás ügyben nem.

Nem volt vizes gumink, és az utolsó két gyorsaságin leszakadt az eső, ami érdekes volt a tükör aszfalton. Nagy rohanást viszont nem kellett bemutatnunk, mert az ellenfelünk gyári Subarujával egy gyorsaságival a vége előtt történt valami, úgyhogy kiesett.

Nemsokára a hazai közönség is szurkolhat majd Keszler Mátyásnak, és a többi baranyai versenyzőnek, hiszen az 55. Mecsek Rallye-t e hónap végén rendezik majd a hazai és külföldi kedvencek részvételével.