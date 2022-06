Ahogy azt elöljáróban is várni lehetett, felpaprikázott hangulatú mérkőzésen vívott egymással kemény csatát a Zsámbék és a PTE-PEAC labdarúgócsapata. Nem is csoda, hiszen a tét nem volt kisebb, mint az NB III.-ba való feljutás. A baranyai gárda kétgólos előnnyel érkezett, de borítékolható volt, hogy a hazai csapat nem adja majd egykönnyen magát.

A vendég együttes jobb kezdésről nem is álmodhatott volna, hiszen már a negyedik percben előnybe került Udvardi Dániel góljának köszönhetően. Ezzel összesítésben már három találattal vezetett Lőrinc Antal alakulata. Percekkel később azonban jött a totális sokk. Egy óriási kiabálás, majd heves integetések. A PEAC egyik rutinos játékosához, Molnár Gáborhoz mentő is érkezett, ugyanis nagy valószínűséggel a 36 esztendős labdarúgónak eltört a lába.

A pécsiek mégsem omlott össze, társukért is küzdve minden energiát mozgósítottak, s alig negyedóra elteltével Udvardi mesterhármast jegyzett. A folytatásban a házigazda feltett mindent egy lapra, és két gólt le is faragott a hátrányból, azonban jött Gelencsér Gergő, majd Fűrész Bence bombagólja gólja, ami eldöntötte a párharcot.



Zsámbéki SK–PTE-PEAC 2–5 (1–3)

Osztályozó az NB III.-ba jutásért, 2. mérkőzés. PEAC: Pölöskei – Rácz L., Nagy G., Molnár G. (Bozsánovics, 17., Szabó G., 82.), Jeránt – Miltner, Dargó, Grassy (Soós, 82.), Gelencsér B. – Gelencsér G., Udvardi (Fűrész, 64.). Edző: Lőrinc Antal.

Gólszerzők: Kállay (55., 60.) ill. Udvardi (4., 21., 24.) Gelencsér G. (66.), Fűrész (84.)

A PTE-PEAC feljutott 7–2-es összesítéssel feljutott az NB III.-ba