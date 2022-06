Két bajnoki címmel, valamint értékes dobogós és pontszerző helyekkel lettek gazdagabbak a PVSK tájfutói az Ágasegyházán megrendezett Középtávú és Váltó Országos Bajnokságon.

– Nagyon jól szerepeltünk a középtávú ob-n, és minden kategóriában születtek kitűnő eredmények – nyilatkozta Vonyó Péter szakmai vezető.

– Külön kiemelném Benke-Somorjai Dávidot, aki első országos dobogós helyezését szerezte nagyon jó és szisztematikus felkészüléssel és taktikus versenyzéssel. A többiek is minden kategóriában dicséretet érdemelnek, ezek a jó eredmények olyan lépcsők, amiket mindenkinek meg kell lépnie a fejlődéshez. A váltóban inkább a szeniorok szerepeltek jól, de a felnőtt hölgyek ötödik helye és a felnőtt férfiak hatodik helye is egészen kiváló. Az egy mérce, hogy egy klub a felnőttmezőnyben három váltót is ki tud állítani, mi pedig ezt meg tudtuk tenni.

Középtáv. 2. hely: Baumholczer Máté (F21A), Viniczai Ferenc (F55A). 3. hely: Benke-Somorjai Dávid. 3. hely: Bótor Barbara (N45A).

Váltó. 1. hely: PVSK – F165 kategóriában (Pataki, Viniczai, Pavlovics), PVSK – N125 kategóriában (Bótor, Viniczainé Kovács I., Domján). 5. hely: PVSK – N183E (Kengyel, Molnár Z., Kozma), PVSK – N21E (Becze, Péley, Kovács F.). 6. hely: PVSK – F21E (Turcsán, Erki, Baumholczer), PVSK –F145 (Turcsán, Lipp, Vonyó).