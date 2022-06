Mindenki számára élvezetes lehetett kilátogatni péntek délután a Széchenyi térre, hiszen a Mecsek Rally teljes mezőnye végig gördült rajta nagyjából négy órától. Még azokat is lenyűgözték a gépek, akiknek nem üzemanyag folyik az ereiben. Nem is csoda, hogy mire felgurulhatott az első autó a rajtdobogóra, már óriási tömeg várta, hogy a pilóta elmondja, mennyire élvezi ezeken a valóban gyors pályákon, ezen a szép tájékon a versenyzést.

Mindenek előtt azonban nem ők beszéltek. Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármester köszöntötte a mezőnyt megemlékezve Jelen Istvánról, aki harminc éven át szervezte a versenyt. Majd megköszönte mindenkinek a segítséget, akik részt vettek, hogy az idei rali is a lehető legmagasabb színvonalon mehessen.

Őt Máté János, a PSN Zrt. vezérigazgatója követte, aki emlékeztetett arra, hogy tavaly az év versenyének választották a mecseki megmérettetést a rali szakágban, s megköszönte a résztvevőknek, hogy minden évben sportszerűen csatáznak egymással.

Persze a figyelem már eközben is a versenygépekre szegeződött, sőt, már az előtte lévő egy óra is, amely során a pilóták készséggel adtak betekintést talán legféltettebb kincsükbe is, miközben izgatottan várták, hogy indulhassanak.

A második szakasz után Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt párosa vezette az abszolút versenyt Mads Östberg és Patrik Barth előtt. Ranga Péterék a 17. helyen álltak.

Még szombaton is szórakozhatnak a rajongók

Szombaton száguldanak a Hatos-Trefortpuszta, Árpádtető-Orfű, Hetvehely-Golgota szakaszon kétszer is a versenyzők, így érdemes lesz kilátogatni a helyszínekre megnézni elképesztő képességeiket a megvadult gépszörnyek belsejében.

Azok sem maradnak azonban program nélkül, akik a városon belül maradnának, hiszen a PSN Zrt. breaking szakosztálya tart bemutatót 15.00-tól a Széchenyi téren, ahol a célceremónia és az élménybeszámolók is lesznek azt követően.