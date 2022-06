Az elmúlt időszakban magyar sportsikerektől volt hangos a média, ráadásul sokszor baranyai versenyzők voltak a főszereplők. Nos, a képlet megmaradt. Magyarok a világ tetején, méghozzá pécsi kulcsfigurákkal.

– Sosem eredménycélban gondolkodom, nekem az valahogy mindig rossz ómen, hanem sokkal inkább a sportteljesítményt tekintve – nyilatkozta lapunknak Varga-Réfi Eszter, a pécsi aerobikosok edzője. – A selejtezőben voltak apróbb bizonytalanságok, pontatlanságok, még ha ezek nem is voltak nagy pontveszteséggel járó dolgok. A döntőben viszont szárnyaltak a sportolók, s igazából ez volt a cél. Nagyon kijárt már ezeknek a versenyzőknek az arany­érem a világbajnokságon.

Talán nincs ember, akit jobban motivált volna az első hely, mint Bali Dánielt, ugyanis edzője is úgy vélekedett, hogy talán neki van a világon a legtöbb világbajnoki ezüstérme. Nos, most hirtelen három arany is az „ölébe hullott” néhány napon belül.

– Felnőtt-világbajnokságokról már van kilenc érmem, és gyakorlatilag egy évtizede dolgozom a vb-aranyért, és most szerencsére beért a sok munka. Kiböjtöltem rendesen, de ez így egy nagyon szép kerek történet – fogalmazott Bali Dániel.

A magyar felnőttválogatott a sportág történetében először lett világbajnok csapatversenyben, továbbá húsz év után fordult elő ismét, hogy a triónk is felállhatott a dobogó legfelső fokára (Mazács Fanni, Bali Dániel, Farkas Balázs).

– Még mindig szinte felfoghatatlan. Igazából azt tudtuk, hogy jó gyakorlatokkal bármi megtörténhet, de ennek ellenére azt nehéz volt elképzelni, hogy így klappolni fog minden – osztotta meg gondolatait a PSN Zrt. sportolója, Mazács Fanni.

Tehát lehet szerénykedni, de ezek a srácok bizony történelmet írtak, ez nem vitás. Mindezt úgy, hogy erre a nemzetközi viadalra csupán egy „felkészülési versenyként” tekintettek, hiszen a közelgő Világjátékokra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek.

– Számunkra még ennél is nagyobb megmérettetés a nem olimpiai sportágak világjátéka, szóval ez egy bemelegítés volt számunkra, már amennyire egy világbajnokságot bemelegítésnek lehet nevezni – mesélt a célokról Varga-Réfi Eszter.



Utolsó tánc?

Ha egy társaságban szóba jön az aerobik, a legtöbben azonnal kötni tudják a sportághoz Bali Dánielt. A pécsi sportoló az évtizedes munkájával azt is elérte, hogy ez szerte a világban így legyen.

Azonban könnyen lehet, hogy többet nem látjuk majd a szőnyegen világbajnokságon. A sikeres versenyző úgy nyilatkozott a jövőjével kapcsolatosan, örül annak, hogy ezzel a sikerrel bővítette kollekcióját, így kerek a története, hiszen abban már nem biztos, hogy a következő világbajnokságon is elindul majd.

Ennél azért optimistább még a trénere, hiszen addig még sok víz folyik le a Dunán. A mutatott forma alapján vannak még érmek ebben a triumvirátusban, így ősszel nem lesz egyszerű döntést hozni.

– Nehéz lenne azt azért még kijelenteni, hogy Bali Daniékat nem látjuk több világbajnokságon – kezdte Varga-Réfi Eszter. – A Világjátékokat tűztük ki biztos célnak, hogy ott mindenképp szeretnénk bizonyítani. Ezért is rengeteg bizonytalanság van ebben, hiszen mindhárom versenyző kellőképpen motivált ahhoz, hogy a szereplését tovább nyújtsa. A viadal után mindenki kap egy nagyobb pihenőt, és akkor szeptemberben összeülünk, és nyilatkozunk arról, hogy kinek mi a terve.