A következő idényben a támadó már a Tiszakécske gárdáját erősíti majd, jelentette be új klubja. Ha azt az idényt nézzük, illetve Adamcsek Máté eligazolását, akkor eddig 20 találat hagyta el Pécset más NB II.-es csapat hívására.

Emellett a klub kénytelen volt lemondania első edzőmeccsét is, ami most szombaton lett volna esedékes. Bár indokokat nem tettek közzé, a vezetőedző hiánya, és a játékoskeret mérete is tényező lehet ebben.



FRISSÍTVE



Újabb PMFC labdarúgót jelentett be egy bajnoki rivális, mint új érkezőt. Ezúttal a védelem jobb oldalán és a közepén is bevethető Króner Martinról került ki, hogy a pécsiek egyik ellenfelénél folytatja, a Soroksár hátsó alakzatát erősítették meg vele.

„Króner Martin személyében sikerült megszereznünk egy rutinos játékost, aki a védelem közepén és jobb oldalán is remek teljesítményre képes” – mutatja be szurkolóinak a két évet Pécsett szereplő labdarúgót a Soroksár SC weboldala.