Mint ahogy arról már korábban is írtunk, a Pécsi Tudományegyetem sárkányhajó csapata megkapta az útravalót, s készen áll arra, hogy az egész világ előtt bizonyítson.

A nyár fele már eltelt, de az igazán nagy kalandok csak most kezdődnek, már ami a baranyai alakulatot illeti. A 13. Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságot július 18-24. között rendezik meg a floridai Sarasotában. Komoly küzdelemre van kilátás, de jók az esélyek, ugyanis az alakulat az elmúlt években több távon (200 méter, 500 méter, 2000 méter) is magyar bajnoknak, valamint egyetemi bajnoknak vallhatja magát. Továbbá a hazai sikerek mellett, 2019-ben a moszkvai Sárkányhajó Fesztiválon szintén több távon Eb-bronzéremig jutott a csapat.

A világbajnokságra 150 együttes jelentkezett, így közel háromezer fős létszámra számítanak. Mindezt ki gondolta volna még évekkel ezelőtt? A legénység 2014-ben nevezett be először egy megmérettetésre, méghozzá a Dunai Regattára, most pedig az egész világ előtt szerepelnek majd. Akkor mérsékelt lelkesedéssel teljesítette a távot az együttes, most viszont elszánt, motivált arcokat lehetett látni a nagy út előtt.