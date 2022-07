Velje–Pécs A magyar válogatott tagjaként vágott neki az első sprint világbajnokságnak a PVSK tájfutója, Baumholczer Máté, és kiválóan teljesített a piros-fehér-zöld színeket viselve.

Bár az első napon a váltóban nem szerepelt Baumholczer, a második számban már ott volt a helye. Egy egy kieséses verseny volt, s ott a második körig jutott el, miután a délelőtti selejtezőt teljesítette. Ezzel összességében a harmincegyedik helyet szerezte meg a százhúszas mezőnyből.

A harmadik napon aztán egy legalább 4,3 kilométeres távot kellett teljesítenie, de az útvonalválasztás ezt növelhette. Ebben a versenyben végül a tizenhetedik lett, a tizenötös döntőbe már nem került be.

– Összességében azt mondhatom, ha bármely sportág így szerepelne világversenyen, arra nagyon büszkék lehetnének – nyilatkozott róla a Vasút hivatalos honlapjának a tájfutók szakmai vezetője, Vonyó Péter. – Úgy gondolom, az első alkalommal rendezett Világbajnokságon maradandót alkotott a PVSK tájfutója.

Nem csak ő volt azonban pályán a pécsiek atlétái közül, ugyanis a 63. Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságon Nagy Lujza is rajthoz állt, s a 800 méter síkfutást 2:13.94 alatt teljesítve a harmadik helyen ért célba. Ezzel viszont nem csak a bronzot zsebelte be, hanem új egyéni csúcsot is felállított, ami önmagában is megsüvegelendő teljesítmény.

– A nagy hőség miatt 20 óra 30 perckor került sor a női 800 méterre – kezdte a klub honlapjának az atlétikai szakosztályt vezető Freier Balázs. – Nagy Lujzával azért választottuk ezt a versenyt, mert kinőtte a saját serdülő (15 éves) korosztályát. A ranglistán 2:17,44-el a serdülő ranglista vezető és a második csak 7 másodperc múlva követi. Eddigi eredményeit egyedül futva érte el, itt viszont a felnőtt korosztályban már vannak hasonló eredménnyel rendelkezők. A rajt után a 3. helyen tudott bevágni és a 2. helyen futó soproni versenyzővel tartotta az iramot 550 méterig. Ott előzésbe kezdett és az utolsó méterekig tartotta a pozícióját. A végén a 3. helyen ért a célba, de így is további 3,5mp-et javított az egyéni csúcsán Ezzel indulhatott volna a most zajló ifjúsági Európa Bajnokságon, de túl fiatal, ezért nem indulhat még ezen a viadalon.