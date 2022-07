Németh csupán 19 esztendős, de így is a gárda meghatározó tagja lehet, ha folytatja a fejlődést, de már a fiatalszabály miatt is garantáltan sok játékpercet kaphat a Juhász Olivér vezette szakmai stábtól. Azt már az előző idényben is bizonyította, hogy a B-csoportban a legjobb 1-2-es pozícióban játszók között a helye..

Az egy évvel idősebb Molnár Mátyás az NKA-ban kevesebb lehetőséghez jutott, ugyanakkor az U20-as bajnokságban bizonyította, hogy sokra hivatott kosaras, akire főként bedobóként számíthat a stáb.

Az eddig bejelentett keret: Bor Sándor, Bíró Levente, Bíró Olivér, Halász Ákos, Horti Bálint, Kalmár Viktor, Kocsis Zalán, Molnár Mátyás, Németh András.