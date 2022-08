Nem kezdődött diadalmenetként a 11. helyért való párharc a magyar lányok szempontjából, hiszen Belgium kapta el jobban a fonalat. A mieink viszont nem törtek meg, s végig űzték ellenfelüket, sőt, a nagyszünet után már a fordítás is összejött. Bár a találkozó végig szoros maradt, a magyar válogatott a hajrát már biztos, hatpontos távolból teljesíthette, amiből nem is engedett.

Az NKA Universitas Pécs tehetsége, Laczkó Sára 11 ponttal, 8 lepattanóval, 4 assziszttal segítette a csapatát mindössze 2 eladott labda mellett.

– Szerintem nagyon kiegyenlített volt a mezőny, és sajnos ebből mi jöttünk ki rosszul. Nagyon fájó volt a nyolcaddöntőben elszenvedett 1 pontos vereség, így sajnos nem sikerült a nyolcba jutás, amit nagyon szerettünk volna előzetesen elérni. Örülök, hogy sikerült az utolsó meccsünket győzelemmel zárni – nyilatkozta lapunknak Laczkó Sára.

Laczkó Sára az egész torna alatt remekül teljesített. A legtöbbször csapata legjobbja volt, de még érzi, hogy van miben fejlődnie.

– Egyénileg örültem, hogy sok játéklehetőséget kaptam, amit igyekeztem jól kihasználni, viszont ez az Európa-bajnokság rávilágított arra, hogy mennyi mindenben kell még fejlődnöm.

Mint elmondta, nagyon élvezte a közös munkát Iványi Dalmával is, hisz nagyon sokat tud tőle tanulni. Ezeket a tanultakat pedig próbálja majd a jövőben is kamatoztatni. Lesz még alkalma a közeljövőben is hallgatnia Iványi utasításait, ugyanis a pécsi közönségkedvenc a következő szezontól az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának másodedzője lesz.