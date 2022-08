– Itt már nincsenek könnyű mérkőzések, könnyű ellenfelek, de el kell mondanom, nagy segítségemre volt, hogy mindkét edzőm, Kersics Tóni bácsi és Kersics Dávid is ott tudtak lenni velem – mondta már Kenderesi a klub honlapnak. – Kielemeztük a mérkőzéseket, és sok jó tanácsot is adtak menet közben is, nélkülük biztos nem sikerülhetett volna ez az eredmény. Ezért köszönet a Szövetségnek, és a PVSK vezetésének is. Nagyon sokat készültem erre a világbajnokságra, és mindenkinek köszönöm, aki segített.

Péter az ellenfeleiről is mesélt, mint mondta, az ukrán kicsit ráijesztett, pedig tudta, mire számíthat ellene. Azonban nem kapkodott, s megfontoltan megfordította az ellene vívott küzdelmét. A fináléban kapott ellenfelétől is tartott, igyekezett ellene a földharcot erőltetni, mert állva nagyon veszélyes volt. Az idő és a fáradtság viszont kedvezett a pécsi csillagnak, s amikor elkezdett ellenfele védelme szétnyílni, azt kihasználta.

– Egyáltalán nem volt, és nem is lesz nagy ünneplés, dolgozunk tovább – folytatta. – Ez a siker arra kötelez, hogy még többet kell dolgoznom. Ha eddig száz százalékot nyújtottam, most százötvenet kell teljesítenem. Van még egy nagyon fontos versenyem, a prágai junior Európa-bajnokság.