Újabb edzőmérkőzést tudott le az immár az NB I. B. kihívásaira készülő PEAC női kézilabdacsapata, amely ezúttal a Kispesttel találkozott, s az elvesztett első félidőt követően egy góllal nyert.

– Elég nagy tempó volt a mérkőzésen sok futással, ezért elég sok hibával is – kezdte érdeklődésünkkor Papp László, a PEAC vezetőedzője. – Az első félidőben mindkét oldalon nagyon komoly kapus teljesítmény volt. Ennek ellenére jól tartottuk magunkat. Hullámzott a teljesítményünk és a mérkőzés is. Az előző találkozókon is mindig pariban tudtunk lenni, nagyon tetszett, hogy a második félidőben tudtunk újítani, de eddig nem sikerült megnyerni ezeket a mérkőzéseket, háromszor is egy góllal maradtunk alul, viszont most a végjátékot is jól hoztuk le. Természetesen millió dolog van még, és várjuk a sérültek játékba lendülését!

Eredmény: PEAC–Kispest NKK 26–25 (12–13).