Hivatalosan tizenhat mérkőzést rendeztek volna a Baranya Megyei Kupa második játéknapján, azonban több párosítás különböző okok miatt ismét elmaradt.

Alig két hete még a Baranya Megyei Kupa első fordulójában szorgoskodtak az együttesek, – legalábbis azok, akik nem mondták le a mérkőzésüket valamilyen oknál fogva – mostanra viszont ismét feleződött a mezőny.

Az idei évben minden megyei felnőtt csapatnak neveznie kellett a sorozatba, így ennek is betudható, hogy hat összecsapás elmaradt már az első körben is, ráadásul most is volt pálya, ahol végül nem szólalt meg a kezdő sípszó.

A tavalyi idény négy elődöntőse erőnyerőként jutott tovább a nyitányon, így a Pécsváradi SE Prosport.hu, a PVSK, a Sport36 Komlói Bányász, valamint a K. Ócsárd SE is szerdán kezdte meg megyei kupaszereplését.

A Pécsvárad vívta a forduló egyik slágermeccsét, méghozzá a Sportolda vendégeként, azonban annak ellenére, hogy Varga László alakulata a hétvégén kilökte magasabb osztálybeli ellenfelét a MOL Magyar Kupából, az NB III.-ban vitézkedő Dunaújvárost, ezúttal is magas szinten játszott, így megérdemelten jutott tovább.

A PVSK az elmúlt idényben a döntőig menetelt ebben a sorozatban, így nehéz lett volna elképzelni, hogy Mink Olivér legénysége búcsúzik a Szajk otthonában. Főleg úgy, hogy a pécsi klub előrébb tart már a felkészülésben.

A K. Ócsárd SE is győzelemmel mutatkozott be, annak ellenére, hogy a Gyógyfördő Harkány igencsak megnehezített Sütő László csapatának dolgát.

A Sport36 Komlói Bányász nagy meglepetésre kikapott a Lánycsók ellen, így Nagy Gábor alakulatának már csak a bajnokság maradt, pedig még csak szeptember eleje van.

A papírforma nem borult az Olasz–Sellye mérkőzésen, így a házigazda kiesett a kupából. Abban azért biztosak lehetünk, hogy az újonnan nevezett együttes nem fog olyan rossz szájízzel emlékezni erre a tornára, ugyanis az első fordulóban játszhatta első hivatalos mérkőzését az alakulat, amit sikerült is megnyerniük a Lippó ellen hazai környezetben, szurkolóik előtt.

Továbbá különösen emlékezetes meccset produkált a Bóly, hisz nyolc különböző játékos is betalált, de a nagykozári együttes is nagyott küdzött, ugyanis a hajrában fordított a Vajszló otthonában.

Gólgazdag összecsapásokat hozott a hétközi forduló

Szerda délután tizenhat összecsapással lehetett számolni elöljáróban, azonban különböző okokból kifolyólag több találkozó elmaradt.

Második forduló eredményei: Diana SE–Bólyi SE 3–11, Pécsi Sportolda SE PG Kft.–Pécsvárad SE Prosport.hu 0–6, Vajszlói KSK–Nagykozár KSE 2–3, Olasz Község 2022 SE–VSK Sellye 1–8, Közműépker Lánycsók SE–Sport36 Komlói Bányász 2–1, Szajk–PVSK 0–6, Orfű–Villány 0–7, Sátorhely–Boda 13–0, Himesháza–Lovászhetény 1–3, Újpetre–Szabadszentkirály 1–3, Gyógyfürdő Harkány–Ócsárd 2–3, Misinai Sasok–Hosszúhetény 1–5, Szalánta–Töttös 3–5, Borjád–Somberek 2–6.

Elmaradt mérkőzések: Bogád–Siklós, Véménd–Mohács.