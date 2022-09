Második hazai meccsére, s első szurkolói előtti sikerére készül a 2022/2023-as NB I.-es bajnoki idényben a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata, amely szombaton a Csurgót fogadja 18.00-kor. Persze egyáltalán nem lesz egyszerű elérni, hogy meglegyen a két pont, ebben viszont sokat segíthet, ha kitart Melnyicsuk Viktor jó formája.

– Örülök neki, hogy jól kezdtem a szezont, viszont hétvégén nagyon kemény ellenfelünk lesz, a rendkívül jól védekező Csurgó – kezdte a góllövő-listát vezető irányító. – Mindig nagy meccs szokott lenni nálunk. Bízom benne, hogy ez most is így alakul, talán meg is nyerhetjük.

A komlóiak természetesen egyetlen találkozóra sem mennek ki feltartott kézzel. A siker pedig már csak azért is fontos lenne, hiszen a vendégek épp a bányászok mögött állnak a tabellán.