Mozgalmas héten vannak túl a baranyai labdarúgócsapatok, pedig nem is volt hétközi forduló az NB II.-ben. Ahogyan arról írtunk, a HR-Rent Kozármisleny mindössze hat forduló után menesztette vezetőedzőjét, Tóth Lászlót, s a hétvégi MTK elleni meccsig nem is jelent be új trénert. Közben viszont egy új játékossal azért gazdagodtak a kék-fehérek. Emellett a PMFC vezetői sem üldögéltek a babérjaikon, s a pécsi klub is két új játékossal bővült.

A Misleny Károly Bálintot szerződtette, akivel a PMFC a tavalyi idényt követően nem hosszabbított a nyáron, így a következő trénernek mélyebb merítési lehetősége lesz szélső támadók terén. Akár az éllovas MTK elleni idegenbeli találkozón már be is mutatkozhat.