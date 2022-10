Németh Eszter: – Az időmérőn a harmadik helyet sikerült megszereznem, amit a Pre-Final futamban meg is tudtam őrizni, ezáltal a Final-ban is erről a helyről indultam és ott is végeztem. Az utolsó, Super-Final versenyben is a 3.helyről indultam, de az utolsó körben egy incidens miatt fel tudtam jönni a második helyre. Ennek és egy büntetésnek köszönhetően összesítésben is a 2.helyen végeztem, míg női értékelésben az első helyet szereztem meg.

Forrás: Németh Eszter

– A csapatnak, a szüleimnek és pár jó barátomnak szeretnék köszönetet mondani, akik az egész év során támogattak, mert nélkülük nem ment volna – nyilatkozta lapunknak a tehetséges versenyző.