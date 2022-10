A mérkőzést remek dobóformával kezdte a Pécs, sorra hullottak be a triplák, így gyorsan időt is kellett kérnie a vendégeknek. Ez hatott, s fel is tudtak jönni, de ahogyan haladt előre a mérkőzés, egyre csak nyílt az olló. Egy-egy rövid periódusban nem ment csak a Panthersnek, de akkor Juhász Olivér minden alkalommal jól nyúlt bele a találkozóba, s helyre tette a fejeket.