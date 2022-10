Ez vicc! Mármint az, hogy 13-1-re verte az FTC a női labdarúgó NB I.-ben a Diósgyőrt. Az első az ötödik helyezettet. A megalázó vereséget bárki láthatta, aki vasárnap kora délután a tévé elé ült. Az ilyen eredmények megkérdőjelezik a hazai hölgyfoci komolyságát. Az meg csak ráadás, hogy a Fradi az eddigi valamennyi mérkőzését megnyerte, a gólkülönbsége 76-1, vagyis most kapott először gólt. Korábban diadalmaskodott 16-0-ra, 13-0-ra, 9-0-ra és kétszer 7-0-ra is. Egyébként az élvonal 12 csapatos.

– Nagy különbség van a mezőnyben az együttesek között – kommentálta a látottakat Rack Róbert, a női labdarúgás baranyai szakértője. – Három részre szakadt az NB I., vannak nagyon gyengék, közepesek és egészen kiválóak. Utóbbiak közül is kiemelkedik az FTC, amelynek a költségvetése is messze meghaladja a többiekét. Még az is benne van a pakliban, hogy minden meccsén győzve, 100 százalékos teljesítménnyel nyeri majd meg a bajnokságot. Hiába azonban a hazai szárnyalás, nemzetközi szinten ez kevés, ott nem tud jó eredményeket elérni.

Rack szerint Magyarországon nincs elég női futballista, a merítési lehetőség nem olyan, mint korábban volt. Utalt arra is, hogy Baranyában egykoron 8-10 helyen működött női foci, ma már csak 2-3 helyen van.

Volt a vasárnapi 13-1-nek több baranyai vonatkozása is, ugyanis a DVTK-ban játszott az innen elszármazott Jáhn Klaudia (kezdő volt, a 64. percben lecserélték) és a találkozót a pécsi FIFA-bíró, Sípos Katalin vezette.