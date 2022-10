Komló–PTE PEAC II. 6–2 (3–1)

Komló. Vezette: Bánfai (Gyuradinovics, Fülöp D.). Sport36 Komlói Bányász: Lesnyik – Piukovics (Tóth A., 46.), Lezsák, Vajk, Szűcs B. – Otterbein, Belina, Illés (Hohmann, 86.), – Szatmári (Horváth F., 75.), Jégl (Nagy N., 62.), Bognár B. (Kardos, 80.). Vezetőedző: Nagy Gábor. PTE PEAC II.: Paceka – Wieland, Dargó (Ikladi, szünetben), Gál Sz., Nagy G. – Horváth Má. (Bozsánovics, szünetben), Werb (Kotsis, 69.), Molnár Cs. (Fűrész, 62.), Grassy (Kása, 69.) – Horváth Ma., Bóka. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Bognár B. (6., 61.), Jégl (8.), Belina (24.), Nagy N., (79.), Tóth A. (86.), illetve Bóka (32.), Horváth Ma. (78. – büntetőből).

Kiállítva: Vajk (58.).

Pécsvárad–Nagykozár 6–0 (4–0)

Pécsvárad. Vezette: Nagy Zs. (Hahner, Pór). Pécsváradi SE Prosport.hu: Matesz (Bölcskei, 75.) – Németh A. (Tóth M., 58.), Ladányi V., Bozó, Juhász – Koronics, Ladányi P., Reith, Takács Á. (Spánitz, 41.) – Szentes, Szaniszló (Örsi, 75.). Vezetőedző: Varga László. Nagykozár KSE: Béres M. – Horváth D. (Csutora, 87.), Mufics, Policsek, Kelemen Cs. (Váradi, szünetben) – Duraku, Laki (Kiss S., 78.), Teszárik (Kolozsvári, 78.), Zólyomi – Fercsák (Csirke, 57.), Rigó. Vezetőedző: Sütő Szabolcs.

Gólszerzők: Koronics (7., 83. – első büntetőből), Németh A. (16.), Juhász (34., 44.), Tóth M. (90.).

PVSK–Lovászhetény 3–1 (2–0)

Pécs. Vezette: Gazdag (Varga L., Karcagi). PVSK: Pogacsics – Nagy J. (Farkas L., 78.), Fiáth, Kiss K. (Kerényi D., 64.), Tornyos – Kiss D., Aszalós, Sziládi, Kiss M. (Draskóczi, 54.) – Rácz, Sztojka (Pánovics, 73.). Vezetőedző: Mink Olivér. Lovászhetényi FC: Szűcs K. – Pregitzer, Marton, Stiefel, Kilinkó – Jenei, Prigli (Király M., 68.), Kovács A., Bartal – Mészáros T., Tamás Á. (Hornyák, 57.). Vezetőedző: Bíró Ferenc.

Gólszerzők: Sztojka (15.), Rácz (32., 68.), illetve Mészáros T. (86.).

Kiállítva: Marton (51.).

A forduló rangadója hazai győzelmet hozott, de ehhez bizony a szerencsére is nagy szükség volt. A vendégcsapat több alkalommal is veszélyt teremtett a házigazda kapuja előtt, azonban Pogacsics Krisztián többször is védett ziccerben. Külön megnehezítette Bíró Ferenc alakulatának dolgát, hogy közel egy játékrészt emberhátrányba kellett játszania, ugyanis a találkozó 55. percében Marton Viktort kiállította a játékvezető, így kilátástalan helyzetbe került a lovászi klub. Igaz, így is közel kerültek a gólszerzéshez, sőt, a hajrában még kozmetikáztak is az eredményen.



Kétújfalu–Bóly 1–6 (0–3)

Kétújfalu. Vezette: György (Pór, Kovács D.). Kétújfalui SE: Németh D. – Rácz A. (Pap B., 79.), Gertner (Kovac, szünetben), Pfeiffer, Baumhakl – Rácz K. (Wolf, 37.), Klózer (Ozsvald, 58.), Vajda, Oroszi – Varga Z., Czakó (Magda, 70.). Vezetőedző: Császár Szabolcs. Bólyi SE: Dósa T. (Sajnovics, 76.) – Pauk (Jónás, 63.), Szíjas, Berecz, Bódis – Kutor, Hardi, Zsebe G., Zsebe D. (Móhr, 58.) – Vénosz (Cikora, 67.), Erdélyi (Szabó Zs., 58.). Vezetőedző: Keibl Ede.

Gólszerzők: Varga Z. (79.) illetve Zsebe G. (6., 47., 77.), Erdélyi (32.), Zsebe D. (57.), Móhr (69.).

Siklós–Szederkény 5–1 (2–0)

Siklós. Vezette: Ádám J. (Gellén, Karcagi). Siklósi FC: Vekkeli – Tésenyi, Árvai, Vida, Csernyánszky – Körmendi, Farkas, Juhász-Vödrös, Teszárik – Wiesner, Ndjodo. Vezetőedző: Nagy Balázs. Szederkény G-S II.: Andorkó – Mándity, Katona R., Bálint Á., Dankó – Hodosán, Bognár D., Spannenberger M., Hidasi – Liszácz, Osei. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Gólszerzők: Wiesner 3, Árvai T., Dalipi R., illetve Bognár D.



Sellye–Szentlőrinc II. 5–1 (1–1)

Sellye. Vezette: Albert Gábor (Pucsli János, Micek-Angyal Adrienn). VSK Sellye: Berki – Orlovics, Nagy K. (Tóth T., 31.), Filó, Tóth J. – Jónás, Orsós Cs. (Meretei, szünetben), Szőke M., Kálmán (Árvavári, 74.) – Németh N. (Takács Z., 81.), Szőke M. (Bakó, szünetben). Vezetőedző: Takács Ferenc. Szentlőrinc II.: Gyalus (Gamós, 81.) – Mozsgai, Blész, Kulcsár, Paizs (Király Zs., 68.) – Tóth D., Molnár T., Gulyás B., Varga B. (Gettó, 65.) – Cserneczky, Slavonics. Vezetőedző: Szolga Gorán.

Gólszerzők: Somogyi L. (36., 70.), Jónás G. (59.), Németh N. (66.), Meretei (88.), illetve Molnár T. (27.).

Góllövőlista 8 gólos: Havasi Dániel (Pécsvárad), Wiesner Szabolcs (Siklós). 7 gólos: Tóth Adrián (Sport36 Komlói Bányász). 6 gólos: Jónás Gergő (VSK Sellye). 5 gólos: Kaufmann Bence (Lovászhetény), Zsebe Gábor (Bóly). 4 gólos: Bóka Bálint (PTE PEAC II.), Juhász László (Pécsvárad), Kovács Attila (Lovászhetény), Kovács Kristóf (Villány).