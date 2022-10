Ennek egyik meghatározó intézménye lehet az a Nemzeti Vízilabda Képzési és Módszertani Központ, amelynek előkészítő menedzselése Vári Attila szerint ebben a fázisában immár teljes embert kíván. Ő pedig erre szeretné fordítani minden erejét. Ahhoz ugyanis, hogy a magyar póló 9 olimpiai és 8 vb-aranyat kovácsoló tradícióira alapozva sikerrel verhesse vissza a mindjobban megerősödő trónkövetelők támadásait, elengedhetetlen egy nívós képzőközpont, amilyennel a feltörekvő pólónemzetek sora is már rendelkezik. Amelyben egy fedél alatt egyesülhet a korosztályos és felnőttválogatottak szakmai képzése, a legmodernebb orvosi és sporttudományos vizsgálatokkal, technológiákkal megtámogatva; ahol legjobb egyetemeikkel karöltve emelhetik új dimenzióba a szakember(edző)képzést is; edzőtáborokban, konferenciákon fejlesztve közös tudásukat.

Ahogy Vári Attila a jelenlegi energiaproblémákra is utalva hozzáteszi, természetesen önfenntartó, megújuló energiákra alapozott fejlesztés keretében. És nem is egy holnapi első kapavágással, de már kész tanulmánytervekkel, fenntartható koncepcióval megalapozottan. Időtávlatban a párizsi olimpiára is utalva, de saját jövőképét is kiegészítve azzal zárva, hogy „már minden erőnkkel 2024-re készülünk!”