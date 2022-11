Jól szerepeltek a PVSK távfutói a Nemesvámos körzetében rendezett Meze Futó Liga verseny 2. fordulójában. A felnőtt kategória 7100 méteres versenyét Lomb Ádám a 4. helyen zárta, az U23-as mezőnyt megnyerte. Utóbbi korosztályban Valler Tamás a negyedik helyet szerezte meg. Ugyancsak negyedik lett Fritz László az U20-as kategóriában.

– Kemény, göröngyös, fűves, néhol kavicsos sok kanyarral ellátott pályán rendezték meg a mezei liga 2. fordulóját – értékelt Freier Balázs a szakosztály vezetője a klub honlapjának. – A középső szakaszon egymás után 3 db fél méter magas szalmabálát is át kellett ugrani, tehát sok lassító elem nehezítette a futást. A felnőttekkel együtt rajtoltak az U23-as és az U20-as fiúk is. Így öt PVSK-s futó is elrajtolt ebben a versenyszámban (7km). Lomb Ádám mindjárt az élre vágott és 5 körig ő diktálta a tempót. Mivel az elmúlt 1 hétben megfázás nehezítette az edzéseit, ezért az utolsó 2 körben nem tudott lépést tartani ellenfeleivel. A 4. helyen érkezett a célba és az U23-as versenyt megnyerte. Eddigi legjobb mezeis eredményét érte el Valler Tamás aki első évesként az U23-as kategóriában a 4. lett. Fritz László (U20)az első fordulót kihagyta térdsérülés miatt és most az első versenyén biztatóan mozgott, 4. lett. A fiatalabbakat is elvittünk, hogy érezzék ezeknek a versenyeknek a ritmusát. Ők a középmezőnyben értek a célba, Fritz Dóra (U12) 10. Bálint Gréta (U16) 13. Trócsányi Márton( U18) 14. Kovácsevics Lili (U14)18. Fieder Szabolcs (U16) 27. lett.