Mint azt sokan tudják, a japán labdarúgó válogatott, illetve szurkolói is, minden mérkőzés után ott maradnak a stadionban, és kitakarítják maguk után az öltözőt, valamint az általuk elfoglalt szektorokat. Szombathelyen a kozármislenyi focisták is makulátlan rendet hagytak maguk után, amiről felvételt is készítettek, s hasonlóra biztatják a Ferencváros jégkorongozóit, a PMFC, de a Telekom Veszprém kézilabdázóit is többek között.

Nem csak a japán szurkolók takarították ki maguk után a stadiont, de a játékosok is így tettek az öltözővel

Fotós: Anadolu Agency via AFP