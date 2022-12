Nem túlzás kijelenteni, hogy az NB I. B-s férfikosárlabda-idény leginkább várt mérkőzése jön ma 19.00-kor, hiszen nemcsak az első és a második helyezett rangadója lesz ez, hanem a két pécsi gárda összecsapása is.

A találkozó előtt az NKA Pécs áll a tabella élén, míg a városi rivális egyetlen vereséggel többel tapossa a sarkát a második helyen. Ez hangulatában semmiképpen sem lesz egy találkozó a sokból, amit bizonyít az is, hogy a hét közepére már nem lehetett jegyet sem vásárolni rá, de az idény végjátékát is komolyan befolyásolhatja. Persze, nem állítjuk, hogy amelyik gárda ezt a meccset megnyeri, az biztosan az alapszakasz győztese lesz, de egészen biztos, hogy nagy lépéselőnybe kerül majd a legfőbb riválissal szemben. Ez pedig azért fontos a két nagyon hasonló játékerőt képviselő csapatnak, mert egy esetleges egymás elleni fináléban is ez dönt a pályaelőnyről. Persze tavasszal vissza is lehet vágni, így a pontkülönbség sem mindegy.