Hideg esőben, csúszós füvön fogadta a csak nevében tavaszi (előrehozott) első fordulóban, idei utolsó bajnokiján a PTE-PEAC a Majos gárdáját. Amely ellen a vezetés megszerzése után sem álltak be védekezni, hanem próbálták tovább növelni az előnyt az egyetemisták. Ám a Majos jól állta a sarat, sőt, maga is veszélyes támadásokkal fenyegette a pécsi kaput – ám végül egyikük próbálkozása sem járt sikerrel.

PEAC–Majos 1–0 (1–0)

Labdarúgó NB III., Közép-csoport, 20. (a tavaszról előrehozott) forduló. PMFC-pálya, 100 néző. V.: Práth (Bőhm, Perák).

PTE-PEAC Kalo Méh: Paceka – Varga B., Forró, Temesvári, Than – Miltner (Udvardi D.), Hawkins, Takács (Bozóki), Gelencsér B. – Bohata (Szabó Z.), Makai (Gelencsér G.). Vezetőedző: Lőrinc Antal.

G.: Bohata (22.).

Lőrinc Antal: – „Ikszes” meccs volt a mai, a gólunk után a vendégeknek is volt helyzetük, mi pedig utána akár le is zárhattuk volna a találkozót. Szervezett, jó csapatot sikerült legyőznünk; ez a meccs, és az egész ősz a maga 24 pontjával jól bizonyította a csapategységünket.