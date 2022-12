Először rendezte meg a PVSK pétanque szakosztálya a fedett pályás versenyét, ami igencsak jól sikerült.

A Szamosi Nándor Sportcsarnokban zajló eseményre érkeztek olyanok is, akik most ismerkednek a sportággal. Bemelegítés és rövid szabályismertetés után a résztvevők háromfős csapatokba csapatokba rendeződtek, de úgy, hogy mindenhol jelen volt egy rutinos versenyző is. A nyolc triplett három mérkőzést játszott egymással, hogy mindhárom fordulóban más-más tapasztalt sportolóval alkossanak triplettet. A csapatkapitányok közül Kopasz Zoltánnak, a „kezdők” közül Pappert-Gellér Krisztinának és Pappert Lilinek sikerült mindhárom mérkőzést megnyerni, de ezen a napon nem a számszerű eredmény csak másodlagos volt. Fontosabb volt a szórakozás és az élményszerzés.