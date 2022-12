Még a téli szünet előtt be szeretne gyűjteni egy-két pontot a Sport36-Komló férfikézilabda-csapata, s erre ma 18.00-kor Gyöngyösön lesz lehetősége, hiszen az NB I.-ben ezen kívül karácsony előtt már egyetlen mérkőzése van csak a csapatnak, s azt a Pick Szeged ellen játssza majd.

Most tehát az a feladat, hogy valamilyen módon a három ponttal előrébb lévő Gyöngyös otthonából elcseni akár minden egységet. Ehhez viszont végig koncentrált, kemény védekezésre és pontos befejezésekre lesz szüksége a csapatnak, s szerencsére is, hiszen az akár egygólos siker is inkább a meglepetés kategóriába esne. A vendéglátó ugyanis remekül használja ki a hazai pálya nyújtotta előnyöket, csak a Tatabánya tudott eddig pontokat szerezni nála. Persze az nem példátlan, hogy a Komló két ponttal távozzon Gyöngyösről, de a csapat egy ideje, október 29. óta nem tapasztalta meg, milyen győztesen elhagyni a pályát.

A 12. forduló programja: Gyöngyös–Komló (péntek, 18.00), Fejér B.Á.L.–Veszprém (szombat, 16.00), Szeged–Csurgó (szombat, 17.00), NEKA–Tatabánya, Telekom Veszprém–Budakalász (mindkettő szombat, 18.00), Ferencváros–Cegléd (szombat, 18.30).