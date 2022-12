Igazi hosszú hétvégére készülhetnek a PTE-PEAC asztaliteniszező hölgyei ebben a fordulóban az Extraligában. A Szuhanyik Gréta, Pétery Johanna, Nagy Rebeka, Nagy Judit kvartett a fővárosi Marczibányi téri csarnokba utazik, ahol már pénteken 17.30-kor a legerősebb ellenféllel szemben áll asztalhoz. A sokszoros bajnok, az ETTU-kupában most is menetelő, ráadásul Póta Georginát is soraiban tudó sztárcsapattal szemben Varga László edző nyilvánvalóan nem győzelemre készül, ám ahogy fogalmaz, tinicsapata számára mindenképpen hatalmas élmény lesz egy ilyen küzdelem.

Szombaton 17 órakor aztán a Szeged ellen folytatják, a szakvezető ezt a meccset tartja a négyből leginkább nyerhetőnek, majd vasárnap az Ajka ellen zárul a valódi hétvége.

Nem úgy a meccsek, hiszen a pécsiek hétfőn a házigazda Statisztika ugyancsak fiatalokat felvonultató gárdájával néznek farkasszemet egy korábbról elhalasztott mérkőzésen. És a sornak még mindig nincs vége, hiszen a PEAC-kvartett kedd-szerdán az Extraligából, még a fővárosban, átugrik a serdülő Top16 bajnokságba, ahol egy kétnapos, egyenes kieséses rendszerű egyéni küzdelemsorozattal fejezi be maratoni menetelését.

A PEAC férficsapata vasárnap Mosonmagyaróvárra látogat az Extraligában, a Komló ennek a fordulónak a mérkőzését már korábban lejátszotta.