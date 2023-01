Az már nem újdonság, hogy az energiaárak országszerte számtalan létesítményt kényszerítettek működése korlátozására, sok esetben bezárására. Mivel több egyesület is jelezte, hogy emiatt akadozhat a felkészülése, a Magyar Asztalitenisz Szövetség generális megoldásként törölte az összes januári és februári csapatbajnokit, a pontvadászat csak március elején folytatódik.

Az extraligás küzdelmekben a PTE-PEAC Kalo Méh mindkét nemben érintett: újonc lánycsapata mellett a férfiak (a Celldömölk és a Hügiéne Komlói Bányász mögött) a bajnokság 3. helyén várják a tavaszt. Korántsem téli álomban ringva, teszi rögtön hozzá Orosz Gábor edző, annak ellenére sem, hogy a rezsiköltségek egekbe ugrása miatt ideiglenesen náluk is jócskán lecsökkent az edzésidő. A Szepessy utcai termet teljesen bezárták, a PTE műszaki karának csarnokában pedig az időkeretet szűkítették. Igyekeznek ezzel együtt élni, és minden lehetőséget megragadnak a külső, egyéni edzésekre is. Azt azonban nem titkolja a szakvezető, hogy a mégis folyamatosan tréningezni tudó együttesekkel szemben ez hátrányt jelent majd a márciusban újrainduló meccseken, és talán a végelszámolásban is. Ráadásul a nyáron serdülő- és ifi-Eb-t rendeznek, amelyre a tavaszi szereplése alapján kvalifikálhat a korosztályonkénti 4-4 legjobb játékos, a kevesebb edzéslehetőség pedig ezt is befolyásolhatja.