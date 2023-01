A hétvégén a tallinni Európa-bajnokságra kvalifikáló válogatók újabb két fordulóján mérték össze tudásukat a legjobb hazai sportlövők. A fővárosi #csakaHonvéd-kupán Csonka Zsófia is lőállásba lépett a 10 méteres női légpisztoly versenyszámban. Az első napon az alapverseny után összevont döntőket rendeztek a legjobb nyolc résztvevővel. A két legeredményesebb versenyző egy 16 pontig tartó külön csatában döntött az aranyérem sorsáról, amelyet Major Veronika (Keszthely és Csonka Zsófia (PSN Zrt. Sportiskola) vívott. Major 6–0-ra elhúzott, ám Csonka a végig izgalmas küzdelemben többször is egyenlített, végül Major győzött 16–14-re. Másnap nem rendeztek külön döntőt, az alapverseny jelentette a végeredményt is. Ezen Csonka, a szombatihoz hasonlóan 569 körrel a 3. helyen végzett.