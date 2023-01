Rövid pihenő után máris fontos versennyel kezdte meg az olimpiai felkészülési esztendőt Csonka Zsófia. A PSN Zrt. Sportiskola olimpikon sportlövője a fővárosban, a Fehér úti nemzeti lőtéren lépett lőállásba a KSI által megrendezett első Európa-bajnoki válogatóversenyen.

A viadal első napján Csonka a 10 méteres női légpisztolyban 564 köregységgel az 5. helyen került be a döntőbe, ahol a 3. helyet sikerült megszereznie. Másnap végül nem rendezték meg külön a máskor szokásos finálét, így csak az alapverseny eredményei számítottak a rangsorban – ez alapján szintén 564 körrel a 4. helyen fejezte be a versenyt.

A március 5–15. közötti észt­országi légfegyveres kontinensviadalra ezen kívül egy újabb válogatóverseny pontjai vagy pozíciói is szükségesek. E versenyt #csakaHonvéd-kupa néven rendezi meg a BHSE sportlövőszakosztálya január 21–22-én. A PSN Zrt. Sportiskola versenyzője ezen is pisztolyt ragad, ám még azt megelőzően, a két válogató között is további két versenyen méretteti meg magát: előbb a szlovéniai Ruše városában, majd horvát szomszédunknál, Eszéken.

A sorban a tavaszi tallinni Eb lesz a legjelentősebb, hiszen az ottani eredmények már a jövő évi párizsi olimpiára történő kvalifikációról is döntenek.