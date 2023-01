Két hete a kenyai Iten magaslati edzőtáborában készül Lomb Ádám. A PVSK távfutójának tréningezése nemcsak a helyszín miatt különleges, hanem mert edzője nincs vele. Freier Balázs minden nap itthonról küldött instrukciókkal segíti tanítványát.

Munkájukat megkönnyíti, hogy ugyanott készül a 3000 m-es akadályfutás U23-as Európa-bajnoka, a kecskeméti Palkovics István is, akivel viszont ott van edzője, Németh Gyula. A két tréner ugyancsak rendszeresen egyeztet, segítve ezzel Lomb Ádám felkészülését is. Freier Balázs a klub honlapján értékelte az eddig elvégzett munkát, illetve a még rá váró feladatokat.

– Ádám nagyon jól alkalmazkodott a helyi körülményekhez, szálláshoz, étkezéshez. Az első héten még nem az idők voltak a fontosak, hiszen a magaslatot is szokni kellett. Minden a terv szerint halad, a második héttől lehet, természetesen a megfelelő fokozatossággal, az iramot meghatározni. Ádám jó erőben van, és nagyon hasznos lesz számára ez a négy hét. A magaslati edzőtáborban elvégzett munka kifejezetten jót tesz neki is, edzés közben növekszik a vörösvértestek száma, így több oxigénhez jut a sportoló. Ugyanakkor óvatosnak is kell lenni, mert a túledzés ronthat is a helyzeten – tette hozzá a szakvezető.



A legjobb formában akar részt venni a hazai versenyeken is

F.: PVSK