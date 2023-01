A szurkolók számára az is jó hír, hogy a decemberi nagy érdeklődés hatására most kinyitja a csarnokot az NKA Pécs, s így még többen férnek be, s figyelhetik majd a két gárda csatáját. A PVSK-nak egész biztosan szüksége lesz arra, hogy most a lehető legtöbb rajongója támogassa – összesen 400 vendégszimpatizáns számára biztosítanak belépőt –, hiszen Meleg Gergőék nem fogják könnyen feladni a hazai pályát, s ebben a sorozatban is szeretnének minél messzebbre eljutni. Emellett a következő, április 2-i bajnoki előtt nagy fegyvertény lehet egy mostani siker.

A Nagykőrös–Váráshely- és a Tiszaújváros–Jászberény-meccs tegnap lapzártánk után ért véget.

Korábbi eredmények: TF-Budapest–Vasas Akadémia 67–91, Dávid Kornél KA–Győr 67–68, Budafok–MAFC 102–112.

További párosítás (01. 18., 20.15): Fót–Óbuda, BKG Príma Akadémia (Szigetszentmiklós)–Pénzügyőr SE.