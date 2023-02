A közelmúltban rendezték a diákolimpia országos elődöntőit – a versenyrendszer a korábbi területi, megyei elődöntők helyett regionális rendszerben történt. A Dél-Dunántúli Regionális Diákolimpiát (Somogy, Tolna, Baranya), ahol közel ötszáz gyerek volt érdekelt, Kaposváron tartották a Csík Ferenc uszodában.

A fiatal tehetségek futószalagon szállították a szebbnél szebb eredményeket, de mégis csak az a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezték magukat. Mindenesetre örömteli, hogy negyven alkalommal állhatott baranyai érdekeltségű úszó a dobogós helyezések valamelyikére.

Első helyezettek kategóriájukban: Asztalos Zsófia (Pécs), Brands Marcell (Pécs), De Blasio Massimo (PTE), Baranyi Bence kétszer is, (Mohács), Szőke Gergő (Hosszúhetény), Salamon Hedvig (Somberek), Baranyi Áron kétszer is (Mohács), Tóth Lilien (Mohács).

Második helyezettek kategóriájukban: Tóth András (PTE), Nagy Levente kétszer is (PTE), Kuszinger Márton (Harkány), Kuszinger András (Harkány), Fekete Fanni kétszer is (Pécs), Kriszt Zsófia (Szigetvár), Fejér Benedek Márton (Pécs), Molnár Lilien (Komló), Makkos Szabolcs (Pécs), PTE Gyakorló-V-VI. (Bujtár, Holl, Szűcs B., Tóth A.), Weinert Dávid kétszer is (Siklós), Tóth Lilien (Mohács), Szőke Gergő (Hosszúhetény), Kocsis Noémi (Mohács).

Harmadik helyezettek kategóriájukban: Boros Zsombor (Pécs), Kulcsár Gréta (Komló), Emich András Dusán (Pécs), Dallos László (Hosszúhetény), Latyák Bence (Komló), Bujtár Barna (PTE), Asztalos Zsófia (Pécs), Hotz Csoma kétszer is (Pécs), Salamon Hedvig (Somberek), Kocsis Noémi (Mohács), De Blasio Manolo (PTE), Laszinger Luca (Mohács)

Az országos döntő helyszíne és időpontja: Budapest (később kijelölendő uszoda) 2023. március 31. péntek.