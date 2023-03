A fenti szakaszokon tehát a karaván első autójának érkezte előttől a délután fél ötre tervezett állatkerti cél-befutóig számíthatunk korlátozásokra, buszterelésekre – vagy, hogy sokkal inkább a másik oldalról közelítsünk az egész rendezvényhez, ebben az időszakban nyílik lehetőségünk egy eddig soha nem látott rangos kerékpárversenyen Pécsett is az útvonal mentén biztatni a kerekeseket.

Amint arról a pécsi szervezőtárs PSN Zrt. munkatársai lapunknak beszámoltak, a Széchenyi tértől északra, az állatkertig tartó szakaszon már 12 órától lezárják a terepet – ám ezt saját kerékpárosaink érdekében. A tervek között szerepel ugyanis egy olyan betétfutam megszervezése is, amelyen régiónk lelkes amatőr, vagy akár igazolt bringásai is versenytempóban, időméréssel tekerhetnének föl a Széchenyi tértől az állatkertig, összehasonlítva saját idejüket az igazi profikéval. Némi különbséget azért sejtet, hogy a szervezők az időterv tartása érdekében csak azok nevezését fogadják majd be, akik vállalni tudják e szakaszra a 30 perces limitidő tartását; pécsi amatőrversenyzők már le is tesztelték a – nem lezárt – pályát, és éppen húsz percen belülre jutottak. Elárulhatjuk, a TdH-futamon a legjobbaknak erre 8 percet szán az előzetes időterv – lesz tehát különleges látnivaló ezen a hegyi hajrá szakaszon is.

Percre lebontott időterv a Tour de Hongrie weboldalán.