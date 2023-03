Március 25-én, szombaton lesz a 20. Diana rapid sakkverseny, amelynek helyszíne a pécsi Diana Étterem (Diana tér 10.). Nevezni 8.10-től lehet a helyszínen, a torna 8.30-tól várhatóan 13.00-ig tart. Jelentkezni előzetesen is lehet a [email protected] vagy a 30/640-3361-es telefonszámon SMS-ben, csütörtök estig. A nevezési díj 4000 forint, ez magában foglalja a tízórait és az ebédet is. Tárgyjutalmak is lesznek. A verseny 7 fordulós, az induláshoz nem kell igazolt sakkozónak lenni, felnőttek és ifjúságiak is asztalhoz ülhetnek.

A baranyai sakkozással kapcsolatos a hír, hogy folytatódott a megyei I. osztályú csapatbajnokság, amelyen hat szakosztály indul, ezek: Pécsvárad, Zselic SE, DOZSO, Szentlőrinc II., Karmin II., Komló III. A Siklóst kizárták. A legutóbbi, 5. fordulóban a Pécsvárad 7,5–0,5-re verte a Zselicet, míg a Komló III. 4–4-es döntetlent játszott a DOZSO-val. A következő kör április 2-án lesz, ennek párosítása: DOZSO-Szentlőrinc, Karmin II.--Komló III. A bajnokság április 16-án fejeződik be.