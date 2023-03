A két leggyengébb formában lévő együttes csatájával kezdődik a női kosárlabda NB I., így vélhetően a legszínvonalasabb mérkőzést nem a PVSK NKA Csarnokában láthatjuk, de a legküzdelmesebbet talán igen.

A PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapatának most van a legnagyobb esélye arra, hogy megszerezze idénybéli első győzelmét, de ehhez sok dologban fel kell javulni. Riválisa, a Szigetszentmiklós nyolctalálkozó óta nem ízlelte meg a siker ízét, így azon az oldalon is van min javítani. A decemberi párharcukon nyolc egységgel jobb volt a pesti klub, de hazai terepen pénteken 16 órától mindent megtenne a PINKK a visszavágás érdekében. Azon az összecsapáson Vincze Nikolett hátára vette a pécsi klubot, tizenhét pontot jegyzett, egy hasonló teljesítmény most is nagyot lökne az alakulaton.

Kovács Dénes, a PINKK vezetőedzője: – A múlt héten sikerült bebizonyítanunk önmagunknak, hogy tudunk kosárlabdázni. A mutatott játék képe rengetegszer úgy nézett ki, ahogy mi azt a szezon elején megálmodtuk, csak hát az a fránya eredmény nem lett a végén megint megfelelő. A BKG ellen így folytatni kell ezt az utat, amit elkezdtünk a Vasas ellen, csak még pontosabban, még agresszívabban, még élesebben, és akkor már minden adott ahhoz, hogy legyőzzük az ellenfeleinket a pályán, és a démonjainkat önmagunkban.

A fordulóban az NKA Universitas PEAC vasárnap 18 órától lép parkettre a Szekszárd vendégeként.