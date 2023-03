A Kozármisleny a középházban kezdte meg az idény második felét, ahogyan a Szentlőrinc is. Előbbi a Csákvár ellen hamar hátrányba került, de még a szünet előtt sikerült kiegyenlíteni. Több találat azonban nem esett.

A Lőrinc ezzel szemben gyorsan vezetést szerzett, de az ellene ítélt büntető mindent tönkre tett.

Csákvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1 (1–1)

Regionális labdarúgó U19, Délnyugat, Középház, 1. forduló.

Gólszerzők: Szöllősi F. (7.), ill. Kalló Csaba (36.).

Szentlőrinc–Maroshegy 1–3 (1–2)

Regionális labdarúgó U19, Délnyugat, Középház, 1. forduló.

Gólszerzők: Varga Botond (9.), ill. Fülöp G. (14. – büntetőből), Kis B. (45.), Tóvári (66.).

A PEAC az alsó házba került az idény első felében elért helyezése miatt, itt viszont rögtön a tabella élére ugrott, miután nem állt ki ellene a Balatonlelle.

PTE-PEAC–Balatonlelle 3–0 (0–0)

Regionális labdarúgó U19, Délnyugat, Alsóház, 1. forduló.

Az U17-esek mind a Felsőházban igyekeznek pontokat szerezni. A Vasútnak sikerült mindet be is gyűjteni, míg a Lőrinc egy kaotikus találkozó után egyet zsebelt be. A PEAC szintén ikszelt egy a 82. percben esett Turi góllal.

Iváncsa–Szentlőrinc 3–3 (1–0)

Regionális labdarúgó U17, Délnyugat, Felsőház, 4. forduló.

Gólszerzők: Bedőcs (44. – büntetőből), Horváth Á (46.), Knolmár (88.), ill. Porkert Ádám (50. – büntetőből), Barga Botond (53., 58.).

PVSK–Siófok 1–0 (1–0)

Regionális labdarúgó U17, Délnyugat, Felsőház, 4. forduló.

Gólszerző: Bíró Barna (43.).

Kaposvölgye–PTE-PEAC 1–1 (1–0)

Regionális labdarúgó U17, Délnyugat, Felsőház, 4. forduló.

Gólszerzők: Laczó (3.), ill. Turi Gergely (82.).