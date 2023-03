Labdarúgás 2 órája

Három csapat is vert helyzetből állt fel, de a forduló abszolút nyertese a listavezető Ócsárd

Több pályán is hatalmas fordításokat láthatott a publikum az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi körében, így pedig gólgazdag párharcokból sem volt hiány. A forduló nagy nyertese az éllovas Ócsárd, ugyanis az első számú üldöző Himesháza pontokat hullajtott a Diana vendégeként, de Lippón is volt ok az örömre, ugyanis elmozdult az együttes az utolsó helyről.

Fotós: Löffler Péter

Diana– Himesháza 1–1 (1–1)

Nagyárpád. Vezette: Véghelyi (Fülöp D., Karcagi).

Diana SE: Csicsók – Szabados, Kolonits, Páll D., Baumann N. (Garzó, 62.) – Székelyhidi (Baumann T., 72.), Kovácsfi, Kántor, Horváth B. – Baráth G., Lackó A.

Himesháza KSE: Wermuthweisz (Schneider, szünetben) – Kálé (Fischer N., 70.), Svegál D., Mosztbacher (Mátyás Z., 75.), Peresztegi (Kramm, 85.) – Balogh Sz., Nagyfalusi, Svegál M., Katona (Botos, szünetben) – Reisz, Novák B.

Gólszerzők: Kovácsfi (32.), illetve Novák B. (16.).



Harkány– Beremend 3–2 (1–2)

Harkány. Vezette: Horváth Gy. (Pór, Csátity).

Gyógyfürdő Harkány: Lukics – Obermajer (Markotics, 91.), Fellai, Kelemen M., Keresztes M. (Matyi, 82.) – Grunda, Fülöp Á. (Kása, 85.), Kolompár M. (Sőrés, 82.), Kovács G. – Hegedűs M., Geczó.

DDC Focivilág Beremend: Rumi – Rochi, Fürdős Zs., Müller K., Schmidt P. (Dávid B., 64.) – Bodó Zs., Halász (Fülöp M., 56.), Schmidt G., Svegál P. – Sztojka, Dobrosi. Gólszerzők: Obermajer (45.), Kolompár M. (49.), Kelemen M. (88.), illetve Dobrosi (17., 19.).



Szabadszentkirály– Somberek 3–5 (2–1)

Szabadszentkirály. Vezette: Székely (Duli, Gellai).

Szabadszentkirály MGZRT SE: Gulyás O. (Tarró, 70.) – Ács G., Vincze (Schroll, 66.), Kotlácsik L., Tóth M. (Fata, 62.) – Kiss M., Nagy R. (Gáti, 73.), Kotlácsik K., Csomós Z. – Csomós L., Cserkó.

Kaitz Agro Somberek SK: Fürdős B. – Schipp, Alföldi, Szemerédi, Sovák – Michelisz (Pintér G., szünetben), Hadfi (Illés K., 53.), Szabó D. (Latinovics, 72.), Fehér J. – Klock (Jordán, 83.), Mozolai. Gólszerzők: Csomós Z. (23.), Kotlácsik K. (35.), Kiss M. (64.), illetve Mozolai (12., 48.), Szabó D. (54.), Fehér J. (62.), Klock (69.).



Lánycsók– Komló II. 0–0

Lánycsók. Vezette: Laki (Mindszenti, Váncsa).

Közműépker Láncsók SE: Bognár Zs. – Krémer, Verbulecz (Kiss L., 53.), Retkes, Lehota T. (Kovács P., 79.) – Makra, Kiss K., Bognár G., Batizi-Pócsi (Szloboda, 61.) – Berkovics, Sas V.

Sport36 Komlói Bányász II.: Kotek – Zrínyi (Tamás B., 74.), Kovács Á., Tar L. (Iván G., 69.), Deák M. – Bartek, Magyar J., Horváth Zs., Reisz T. – Horony, Király Gy.



Töttös– Véménd 2–0 (2–0)

Töttös. Vezette: Véghelyi (Molnár F., Molnár Á.).

Töttös SE: Ujvári – Hideg L. (Juhos, 80.), Láng, Kovács B. (Buni, 36.), Pfefferman – Halász G., Körmöczi, Szabó A., Költő A. (Cziegler, 62.) – Kaiser (Benesics, 70.), Márkovics.

Véménd KSE: Herold – Sebestyén Á., Sebestyén H., Schiffler (Ragács, 66.), Dénes S. – Krisztihelyi, Győrfi (Peho, 77.), Forray, Szücs R. (Halm, 62.) – Dénes-Gál, Zimmer. Gólszerzők: Márkovics (12.), Kaiser (44.).

Pogány– Lippó 2–5 (1–2)

Pogány. Vezette: Horváth O. (Petkó, Dani).

Pogány SE: Kácsor – Dénes R., Papp G., Óvári, Vaczkó (Reisz G., 85.) – Szemmelróth Sz. (Dufla, szünetben), Bali, Sándor B., Papp T. – Szemmelróth D., Lóki.

Lippói KSE: Jakobi – Földesi, Horváth L. (Bak, szünetben), Gál T., Tóth J. – Györegy (Nagy P., 79.), Seres (Brukner, 82.), Beck (Miklós Gy., 62.), Czibolya – Besztró, Sőregi. Gólszerzők: Papp T. (24. – büntetőből), Lóki (60.), illetve Györegy (17., 32.), Miklós Gy. (77.), Gál T. (80. – büntetőből), Czibolya (85.).



Ócsárd– Pécsi Sportolda 6–3 (3–2)

Ócsárd. Vezette: Nagy I. István (Geczó, Kósa).

K. Ócsárd SE: Bokor – Miglinczi, Flórián, Lukács G. (Kocsis, 39.(Riba, 82.)), Bodonyi – Balogh B., Kapusi (Liner, 76.), Pretzl, Horváth Gy. (Horváth Sz., 54.) – Pálfi, Kovácsevics.

Pécsi Sportolda SE PG Kft: Bene – Belák, Bolboaca A., Keserű T. (Kiss K., szünetben), Kovács R. (Herke, 69.) – Kiss S., Balázs P. (Szeifert, 36.), Magyar D., Somogyi A. – Varga T., Musztács. Gólszerzők: Kovácsevics (23., 66.), Kocsis (44.), Pálfi (45., 86.), Horváth Gy. (52.), illetve Bolboaca A. (3.), Belák (19.), Magyar D. (56.).

Ez következik

Március 25., szombat, 14.00: DDC Focivilág Beremend–Szabadszentkirály MGZRT SE. Március 26., vasárnap, 15.00: Lippói KSE–Diana SE, Véménd KSE–Pogány SE, Sport36 Komlói Bányász II.–Töttös SE, Kaitz Agro Somberek SK–Közműépker Lánycsók SE, Himesháza KSE–K. Ócsárd SE, Pécsi Sportolda SE PG Kft–Gyógyfürdő Harkány.

Góllövőlista 32 gólos: Novák Balázs Mihály (Himesháza KSE). 20 gólos: Dobrosi Krisztián (DDC Focivilág Beremend). 18 gólos: Lóki Roland (Pogány SE). 12 gólos: Pálfi Árpád Dávid (K. Ócsárd SE). 10 gólos: Kolompár Martin (Gyógyfürdő Harkány), Kovácsfi Krisztián (Diana SE). 9 gólos: Lackó Attila (Diana SE), Tompa Csaba (Közműépker Lánycsók SE).

Megye II.

1. Ócsárd 16 14 1 1 56–20 43 2. Himesháza 16 11 1 4 57–24 34 3. Töttös 15 10 2 3 39–16 32 4. Beremend 16 9 3 4 49–20 30 5. Harkány 16 8 3 5 30–20 27 6. Lánycsók 16 7 2 7 32–34 23 7. Komló II. 16 7 1 8 31–47 22 8. Diana 16 6 4 6 35–28 22 9. Sportolda 16 6 3 7 36–34 21 10. Véménd 16 6 1 9 26–30 19 11. Pogány 16 4 4 8 29–47 16 12. Somberek 16 4 2 10 19–44 14 13. Lippó 15 2 2 11 18–49 8 14. Szabadszentk. 16 2 1 13 23–67 7

