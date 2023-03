Vereséggel kezdte az alsóházi-rájátszást a PINKK-Pécsi 424 női kosárlabdacsapata, ahol a 9.-12. helyért szállnak harcba az együttesek a következő hetekben.

Ahogy az előzetesen is várható volt, nem volt könnyű dolga Kovács Dénes alakulatának a Ludovika Csata vendégeként, de ez nem is csoda, inkább az a meglepő, hogy a fővárosi klub nem a felsőházban folytathatta idényét. Ennek ellenére a baranyai gárda mégis bátor játékkal rukkolt elő a Ludovika Arénában, így két negyedben is kőkemény ellenfélnek bizonyult.