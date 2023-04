Az ünnep előtt immár 13. alkalommal rendezte meg a PSN Zrt. Pécsett a Húsvéti Nemzetközi Utánpótlás Vízliabdatornát, amely 2016 óta Ambrus Tamás-emléktorna is egyben. A pécsi vízilabdacsapat korábbi, fájóan fiatalon elhunyt trénerére ezúttal is az U11-es korosztály mérkőzéseivel emlékeztek a sportiskolások.

A csoportmeccsekről a Sportiskola 1. csapata első helyen jutott tovább, de a második csapatuk is a 7. helyért játszhatott az izgalmas helyosztókkal véget érő tornán. A döntő hozta a legszorosabb párharcot, ahol végül a házigazda Pécs I. került ki győztesen az OSC ellenében. A mérkőzés nem is a rendes játékidőben dőlt el, hanem ötméteresek után tartotta otthon a vendéglátó csapat a kupát. Az uszoda az idő előrehaladtával egyre csak telt, a döntőre már gyakorlatilag teltház biztatta a gyerekeket.

A helyosztók eredményei:

A 9. helyért: Mohács–Mladost 9–4,

A 7. helyért: Szentes–Pécs II 13–3,

Az 5. helyért: Valis–FTC 1–14,

A 3. helyért: UVSE–BVK 5–4,

Döntő: Pécs I–OSC 9–9 (büntetőkkel: 3–1).

Végeredmény:

1. Pécsi Sportiskola I.

2. OSC

3. UVSE

4. Balaton VK

5. FTC

6. Valis Valjevo

7. Szentes

8. Pécsi Sportiskola II.

9. Mohácsi TE

10. Mladost Zagreb

Legjobb kapus: Marcz Balázs (Pécsi Sportiskola)

Gólkirály: Honti Ádám Boldizsár (OSC), 21 gól / 5 mérkőzés

Legjobb játékos: De Blasio Manolo (Pécsi Sportiskola)

Krizsán András edző értékelése a Pécsi Sportiskola I és II csapata szerepléséről:

– A torna folyamán végig hatékonyan védekezett a csapat, kevés gólt kaptunk. Az utolsó, UVSE elleni csoportmérkőzésünkön támadásban picit idegesnek éreztem a csapatot, elkapkodtuk a helyzeteinket, azonban a védekezés itt is hatékonyan működött, aminek hatására megnyugodtunk és higgadtabbak lettünk elöl is. A döntőben az OSC-vel csaptunk össze, amely erős csapat, jó centerrel, jó kapussal, jó balkezessel, ügyes, gyors játékosokkal. Játékosaim szinte hiba nélkül fegyelmezetten betartották amit kértem, így egy végletekig kiélezett mérkőzésen döntetlen után büntetőpárbajjal nyerni tudtunk.

Szeretném kiemelni a csapategységet és a kapusteljesítményt. Természetesen azzal is tisztában kell lenni, hogy nem az Euroligát nyertük meg. Örülni kell ennek a sikernek, de helyén kell kezelni.

– A beérkező nevezések után lehetőségünk volt még egy csapattal, a Pécs II-vel elindulni a tornán.

Ebben a csapatban a fiatalabb, illetve nemrég vízilabdázni kezdő gyerekeket neveztük be, hogy ők is játéklehetőséghez, tanulási lehetőséghez juthassanak. Ebben a mezőnyben számítottunk rá, hogy kevés esély lesz nyerni bárki ellen, ennek ellenére küzdöttek a gyerekek és a Mladost Zagrab ellen még egy győzelem is összejött. A csapat így bravúrosan a 10 csapatos tornán a 8. helyen végzett.

Lukács Gergely szakmai igazgató értékelése:

– Számunkra mindig egy igazán jeles eseménye ez az évnek, hiszen egykori mesterünk emlékét őrizzük a tornával. Ennek a korosztálynak legtöbbször ez az első olyan eseménye, ahova több napra, a szülők helyett az edzők felügyelete mellett jönnek a gyerekek, így egy fontos lépés a személyiségük fejlődésében. Egy ilyen utánpótlás-viadalon a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat a gyerekek és élményt szerezzenek a vízilabdasport által. Emellett lehetőségük volt a csapatoknak ellátogatni a Zsolnay Kulturális Negyed nevezetességihez és a Pécsi Állatkertbe is. Látva az ifjú sportolók arcát kijelenthetjük, hogy ebben a számunkra jubileumi évben is – hiszen a Pécs Sportiskola idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját – maradéktalanul sikerült teljesítenünk legfőbb célunkat. Az pedig, hogy a nagyon izgalmas, fiatal korukat meghazudtoló színvonalú döntő után a pécsi fiúk emelhették a magasba a győztesnek járó serleget az pedig számunkra csak hab a tortán!

A torna teljes eredménylistája megtekinthető a PSN Zrt. honlapján és Facebook-oldalán.