Miközben a PTE-PEAC női együttese a 12. helyen zárva az alapszakaszt, már az alsóházi rájátszásra pihen rá az asztalitenisz Extraligában, az eltérő lebonyolítású férfiküzdelmekben az egyetemisták még javában meccselnek ebben az osztályban. A hét közben Pécsett megrendezett MEFOB-döntő nyolc kategóriájából hetet – ha nem is pont a csapatbajnoki összeállításban – megnyerve nyilván nem kis plusz motivációval éppen hagyományos nagy riválisukat, a komlói Hügiéne Bt.-t fogadva 16-án, vasárnap 11-kor a Pollack-csarnokban.

Érdekesség, hogy a két gárda e pillanatban éppen a tabella élén tanyázik – persze, csak mert a még hibátlan Celldömölk kevesebb meccset játszott. Bár, a PEAC-tól kapott legfrissebb híreink szerint előfordulhat, hogy a vasiak ennél is hátrább zuhannak, egyik játékosuk állítólag jogosulatlan szereplése miatt eddigi meccseiket óvni készülnek ellenfeleik. Amelynek elbírálására annál is kíváncsibbak leszünk, mert a már működő elektronikus jegyzőkönyvvezetési rendszerben tíz kör alatt egy ilyen hibát már a szövetségnek is bőven észre kellett volna vennie és jeleznie.