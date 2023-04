A hétközi TFSE-MTK elleni idegenbeli győzelemmel ért véget az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapának 2022/23-as idénye. A szurkolók azt hihették, hogy ezután a hullámzó szezon után kicsit hátradőlhetnek, csakhogy jött egy hír, amire talán már mindenki számított, de mégsem hitte senki, hogy bekövetkezik: a Rátgéber Kosárlabda Akadémia neveltje, a PEAC magyar válogatott csapatkapitánya, Kiss Virág bejelentette, hogy távozik a pécsi együttestől.

„KÖSZÖNÖM PÉCS! Hálával és köszönettel tartozom mindenkinek, akivel együtt dolgoztam az elmúlt években! Köszönöm azoknak , akik mellettem voltak a mindennapokban és azoknak is akik a háttérből segítették a munkánkat. Rengeteg FENT és nem kevés LENT volt az elmúlt években,de egy biztos , mindig örömmel fogok visszagondolni erre az időszakra! Hajrá PEAC!” – tette közzé közösségi felületén a 195 centiméter magas center.

A bejelentését követően lapunknak interjút adott Kiss Virág, aki mindvégig hatalmas tisztelettel és szeretettel beszélt a pécsi klubról.

– Miképp összegezné a PEAC-ban eltöltött időszakot?

– Kisebb-nagyobb szünettel összesen 6 szezont töltöttem itt Pécsen. Rengeteg érzés kavarog most bennem, hiszen a búcsú sosem egyszerű. Nagyon sok mindent köszönhetek ennek a városnak és a PEAC-nak, hiszen valójában itt nőttem fel. Az elmúlt három évben nagyon sok nehézséggel küzdöttünk meg, és annál is több örömteli pillanatban volt részünk. Hálás vagyok minden pillanatért! Ezúton is köszönöm az edzőimnek és mindenkinek , aki segített azzá az emberré és játékossá válni , aki ma vagyok!

– Gondolta volna annak, idején, hogy Kiss Virág közönségkedvencé válik Pécsen, na meg gyakorlatilag az egész országban?

– Nem gondoltam volna, de hazudnék ha azt mondanám, hogy nem volt ez nagy álmom kiskoromban. Rengeteg nehézséggel küzdöttem meg, és a 2 éves kihagyásom után sosem gondoltam volna, hogy itt fogok tartani. Nagyon megszerettem ezt a közösséget, az pedig csak a hab a tortán, hogy ennek a csapatnak egy évig a csapatkapitánya lehettem. Az a szeretet, amit pedig a szurkolóktól kaptam itt és Szekszárdon is , szavakkal szinte leírhatatlan.

– Melyik meccsre emlékszik vissza legszívesebben, illetve melyikre legkevésbé?

– Először is a legek legje az idei Magyar Kupa ezüst volt, amikor az elődöntőben egy fantasztikus mérkőzésen legyőztük a Miskolcot, ezzel bebiztosítva a helyünket a döntőben. Ezenkívűl nagyon sok olyan mérkőzés volt, ami emlékezetes volt, akárcsak a tavalyi MK negyeddöntő, amikor Szücs Réka utolsó másodperces 3 pontosával nyertünk a Győr ellen, és bejutottunk a legjobb négybe. A legfájóbb egyértelműen a tavalyi bronzmeccs második mérkőzése volt, amikor már szinte a nyakunkba lógott a bronzérem, de egy utolsó másodperces ítélettel kikaptunk. Nagyon megérdemelte volna az a csapat és Csirke Ferenc is azt az érmet. Sajnálom, hogy nem sikerült! Ez azóta is fájó pont.

– Mi vette rá váltásra?

– Nem titok, hogy már az előző szezon előtt is megfordult a fejemben a gondolat, viszont most érett meg igazán, hogy váltanom kell. Nagyon sok mindent köszönhetek ennek a klubnak, de most úgy érzem, új impulzusokra van szükségem és szeretném kipróbálni magam egy teljesen más szerepben.

– Lát arra még esélyt, hogy évek múlva még magára ölti az NKA Universitas PEAC mezét?

– Természetesen eltudom képzelni, hogy egyszer majd újra ebben a csapatban fogok játszani. Meglátjuk mit hoz a jövő.